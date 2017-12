Politik Kreis Tirschenreuth

Bei der Bundestagswahl gibt es gerade mal zwei Wahlveranstaltungen der Freien Wähler im Landkreis. Das soll bei der Landtagswahl im nächsten Jahr ganz anders werden.

Schönficht. "Keiner von uns hat erwartet, dass wir in den Deutschen Bundestag einziehen", so Kreisvorsitzende Gisela Kastner. Trotzdem sei es nicht gut, dass lediglich in Waldershof und Waldsassen Veranstaltungen zur Bundestagswahl stattfanden. "Meine Damen und Herren, dies muss im kommenden Jahr besser werden", forderte sie resolut, zumal die CSU derzeit schwächle. "Da wollen und müssen wir mit unseren Stärken punkten", sagte Kreisvorsitzende Kastner bei der Kreisversammlung im Gasthaus "Zur Post".In ihrem Rechenschaftsbericht erinnerte Gisela Kastner an die Jubiläen der Ortsverbände Waldershof (50-jähriges Bestehen) und Kemnath (40-jähriges Bestehen) sowie die Besuche am Stiftland-Gymnasium, in der Polizeiinspektion Tirschenreuth und in der Steinwaldklinik in Erbendorf. Weiter thematisiert wurde die Situation der Flüchtlinge und deren Ausbildung.Kurz erinnerte Kastner an die derzeit laufende Kampagne zur Abschaffung der Straßenausbaubeiträge und bat hier um Unterstützung. "Straßenausbaubeiträge sind einfach ungerecht", kritisierte sie. "Während reiche Kommunen auf diese Beiträge verzichten, stellen ärmere Kommunen diese den Anliegern in Rechnung. Da stehen oft ganze Existenzen auf dem Spiel. Wir wollen diese Beiträge abschaffen, dies ist ein Ziel, für das es sich zu kämpfen lohnt". Als weiteren Schwerpunkt gab sie die Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse aus. "Dazu gehört auch eine notwendige ärztliche Versorgung für ganz Bayern."Dr. Peter Deinlein, praktizierender Allgemeinarzt aus Kemnath und Mitglied des Bayerischen Hausärzteverbandes, beleuchtete die Situation im Landkreis. Dr. Deinlein wusste, dass es im Bereich Tirschenreuth vier freie Arztpraxen gibt, in Kemnath dagegen keine. Bayernweit würden die Bereitschaftsbezirke von derzeit 400 auf 100 reduziert. Bereitschaftspraxen würden künftig an den Krankenhäusern Tirschenreuth und Weiden geschaffen. Eine Bereitschaftspraxis solle von 18 bis 21 Uhr geöffnet und am Wochenende von 9 bis 21 Uhr dienstbereit sein. Für Dr. Deinlein ist klar, dass lokale Arztpraxen nur Mediziner beanspruchen, die auch aus der Region kommen. "Deshalb müssen wir mehr Leute aus unserer Region zum Medizinstudium bringen. Ich fordere nicht zuletzt deshalb einen Lehrstuhl für Allgemeinmedizin an der Universität Regensburg." Landrat Wolfgang Lippert wusste, dass eine Bereitschaftspraxis am Krankenhaus Tirschenreuth bereits genehmigt ist, in Kemnath dagegen noch nicht.MdL Dr. Karl Vetter, gesundheitspolitischer Sprecher der Freien Wähler im Bayerischen Landtag, machte sich ebenfalls für die Schaffung eines Lehrstuhls für Allgemeinmedizin in Regensburg stark. Weiteres Thema war eine mögliche Bürgerversicherung, so wie sie die SPD will. Kreisrat Christian Baumann berichtete über die Situation der Hebammen am Krankenhaus Tirschenreuth und von der Notwendigkeit, die Geburtsstation unbedingt zu erhalten.