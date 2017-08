Vermischtes Kreis Tirschenreuth

03.08.2017

03.08.2017

Tirschenreuth. Das Freiwillige Ökologische Jahr erfreut sich großer Beliebtheit am Landratsamt. Vielseitige Tätigkeiten, vor allem draußen in der Natur, müssen die Teilnehmer meistern. Am Landratsamt wurden nun die beiden "FÖJ-ler" Theresa Zahorka und Julia Birkner nach einem erlebnisreichen Jahr verabschiedet. Abteilungsleiterin Regina Kestel sprach den beiden jungen Damen ihren Dank für die geleistete Arbeit und das gezeigte Engagement aus. Man hätte etwas fürs Leben gelernt, das man immer wieder brauchen könnte, meinte Theresa Zahorka. Ein Motorsägenkurs mit anschließendem Erwerb des kleinen Motorsägescheins sei schon etwas, das man immer wieder gebrauchen könnte. Auch die selbstständige Einteilung von Aufgaben mit der entsprechenden Tagesplanung sei sehr lehrreich gewesen, so Julia Birkner. Zu den Aufgaben gehörten auch der Schutz von Obstbäumen und Gehölzen sowie die Mithilfe in der Verwaltung. Für die beiden Abiturientinnen bot dieses Jahr prägende Erfahrungen, auch deshalb, weil man so ein Gefühl für den Zeitrhythmus der normalen Arbeitswelt bekommen hätte. "Das ist schon ein ziemliches Kontrastprogramm, wenn man aus der Schule kommt und auf einmal acht Stunden täglich in die Arbeit geht", gestand Julia Birkner. Theresa Zahorka wird ein duales Studium außerhalb des Landkreises beginnen, Julia Birkner möchte gerne in der Region bleiben.