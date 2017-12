Vermischtes Kreis Tirschenreuth

20.12.2017

Mitterteich. Große Überraschung für die Bezieher der Mitterteicher Tafel am Mittwoch. Rechtzeitig zum Nikolaustag überraschte der DGB-Kreisverband die Kinder der Tafelbezieher mit einem süßen Nikolauspräsent. Bereits zum sechsten Mal führte der DGB diese Aktion durch. Achtzig Schokoladennikoläuse wechselten so den Besitzer. Bei der Übergabe mit dabei waren (von links) DGB-Regionssekretär Peter Hofmann, die DGB-Vorstandsmitglieder Helmut Plommer, Anett Heinisch, Tafel-Vorsitzende Nicole Fürst, sowie die DGB-Cracks Hubert Brunner, Klaus Petratschek und Wilfried Roeb. Die Kinderaugen strahlten, als sie das süße Päckchen in den Händen hielten. Schön, wenn in diesen Tagen der DGB jene Kinder nicht vergisst, denen es gerade in der vorweihnachtlichen Zeit nicht so gut geht. Peter Hofmann wünschte sich, dass mit dieser Aktion den Kindern eine kleine Freude bereitet wird, dieses ist ihnen gelungen.