23.06.2017

Mitterteich. (jr) Annähernd 100 Einsatzkräfte des BRK aus den Landkreisen Tirschenreuth, Neustadt/WN und der Stadt Weiden waren diesen Freitagnachmittag zu einer großen Einsatzübung in die Mitterteicher Eissporthalle gerufen. Dabei war angenommen worden, dass giftige Ammoniak-Dämpfe ausgetreten waren. Erste Angaben sprachen von mindestens 50 Verletzten; diese mussten auf einem benachbarten Gelände erstversorgt werden. Leitende Notärztin Dr. Gudrun Graf und ihr Team hatten alles in Griff: Die Verletzten kamen nach und nach in Zelte, wo sie nach der Erstbehandlung für den Weitertransport in die Krankenhäuser vorbereitet wurden. (Bericht folgt) . Bild: jr