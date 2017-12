Vermischtes Kreis Tirschenreuth

11.12.2017

Jubilarehrungen sind für Landrat Wolfgang Lippert im Landratsamt Chefsache. Diesmal hat der Landkreischef damit besonders viel zu tun.

Tirschenreuth . "Es waren noch nie so viele Jubilare wie dieses Mal", sagte Lippert bei der Feierstunde im Landratsamt. 14 Personen galt es zu ehren. Lippert wusste über jeden Einzelnen etwas zu erzählen. Für den Personalrat gratulierte Vorsitzender Max Bindl, der von 460 Jahre geballter Erfahrung sprach. Sein Dank galt den Kollegen für ihr Engagement, das sie tagtäglich bei ihre Arbeit einbringen. Die Jubilare erhielten jeweils eine Urkunde und ein persönliches Geschenk. Ebenfalls ein Präsent erhielten Jürgen Land und Konrad Arnold, die kürzlich 60. Geburtstag hatten.Geehrt wurden zunächst die Kollegen, die seit 25 Jahren am Amt beschäftigt sind. Rita Hammer ist Verwaltungsangestellte im Sachgebiet Öffentliche Sicherheit und Ordnung. Diana Dötterl arbeitet als Verwaltungskraft im Kreisjugendamt. Klaudia Kormann arbeitet als Lehrerin an der Kreismusikschule. Irmgard Riedl ist Verwaltungsfachangestellte im Sachgebiet Öffentliche Sicherheit und Ordnung. Gudrun Lindner ist Verwaltungsfachangestellte in der Tiefbauabteilung.40 Jahre am Landratsamt beschäftigt ist Hans Reiß (Untere Denkmalschutzbehörde). Landrat Wolfgang Lippert bezeichnete ihn als eine tragende Säule seiner Abteilung. Kompetent und sachlich gehe er an seine Aufgaben heran. Bernhard Rosner ist Sachbearbeiter im Sachgebiet Öffentliche Ordnung und Sicherheit. "Er kann mit Leuten umgehen und zeigt Menschlichkeit", lobte der Landrat. Engelbert Träger ist Sachbearbeiter am Jobcenter. "Seine Arbeit ist oft eine Herausforderung, er ist Sprachrohr für viele Menschen", sagte der Landrat. Karin Freundl ist stellvertretende Gleichstellungsbeauftragte sowie Sachbearbeiterin und Bezügerechnerin.Ute Hopf (BTV) arbeitet eigenverantwortlich und selbständig und ist dabei immer freundlich. Peter Gold ist das Urgestein am Jugendamt und dort Fachbereichsleiter des Allgemeinen Sozialdienstes. "Er ist dort ein wichtiger und gefragter Ansprechpartner", sagte der Landrat. Monika Härtl ist in der Bauverwaltung zuständig für die Förderung von Eigenwohnraum und Wohnberechtigung sowie für Förderung von Umbaumaßnahmen für behinderten- und altersgerechtes Wohnen. Christine Härtl ist an der Betreuungsstelle für ihr gründliches und sorgfältiges Arbeiten bekannt. Walter Brucker ist persönlicher Referent des Landrats und Personalstellenleiter. "Er entlastet mich in vielen Bereichen. Er ist firm in allen Angelegenheiten des Landratsamtes. Walter ist ein Glücksfall für mich und mein wichtigster Berater", sagte der Landrat. Mit einem Gläschen Sekt stießen der Landrat und die Geehrten auf die Arbeitsjubiläen an.