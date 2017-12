Vermischtes Kreis Tirschenreuth

11.12.2017

Tirschenreuth. Abschied nehmen heißt es in diesen Tagen im Landratsamt. Zwei Mitarbeiter, die jahrzehntelang an der Behörde gearbeitet haben, verabschieden sich in den Ruhestand. Landrat Wolfgang Lippert dankten den beiden Kollegen in einer Feierstunde für ihre jahrzehntelange Treue.

"Unsere Ilse Biber war in der Zulassungsstelle eine Institution. Sie hat mit fast 47 Dienstjahren die längste Dienstzeit am Landratsamt von allen Mitarbeitern", dankte der Landrat. Zuständig war sie für die Erteilung von Führerscheinen. Ebenfalls in Ruhestand verabschiedet wurde Herbert Gmeiner, der seit 1991 am Landratsamt arbeitete. Auch sein Arbeitsplatz war in der Zulassungsstelle .Landrat Wolfgang Lippert meinte, dass die beiden es nun etwas ruhiger angehen lassen könnten. Beide gehen zum 1. Januar 2018 in den Ruhestand. Personalratsvorsitzender Max Bindl und Personalchef Walter Brucker schlossen sich den guten Wünschen an.

Kondrau/Mitterteich. Die Sportfreunde Kondrau laden zum Landkreispokal im Eisstockschießen für Vereine und Hobbymannschaften ein. Das Turnier findet am Sonntag, 17. Dezember, in der Eishalle Mitterteich statt. Anmeldung bis 14. Dezember bei Manfred Schabner, in Waldsassen, Telefon 09632/ 2725 oder E-Mail manfred.schabner@t-online.de.