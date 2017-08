Vermischtes Kreis Tirschenreuth

03.08.2017

6

0 03.08.2017

Das Angebot an heimischen Beeren ist aktuell groß. Aus ihnen lässt sich Leckeres und vor allem Gesundes zubereiten. Die Landwirtschaftsschule zeigt wie.

Tirschenreuth. Die reichhaltige Ernte an Johannisbeeren, Stachelbeeren und Himbeeren im Schulgarten der Landwirtschaftsschule (Abteilung Hauswirtschaft) in Tirschenreuth überraschte Lehrkräfte und Studierende gleichermaßen. Kurzerhand wurde eine Vorratshaltungseinheit in Küchenpraxis dem Schwerpunkt Verarbeitung und Bevorratung von Beerenobst gewidmet.Die Studierenden probierten verschiedene Möglichkeiten aus, die frisch geernteten Früchte für den Wintervorrat nährstoffschonend zu konservieren. Himbeeren wurden tiefgefroren, um Aroma und Inhaltsstoffe bestmöglich zu erhalten. Küchenpraxislehrerin Petra Prölß gab den Hinweis, die Früchte locker auf ein Tablett zu legen und für ein bis zwei Stunden schockzufrosten und erst im gefrorenen Zustand in Behälter umzufüllen und dauerhaft einzufrieren. "Die Früchte behalten dadurch ihre ursprüngliche Form und sehen in Aufläufen oder Desserts noch sehr schön aus. Denn das Auge isst bekanntlich auch mit." Rote und schwarze Johannisbeeren wurden dampfentsaftet und heiß sofort in Flaschen gefüllt. Durch das nach dem Abkühlen in der Flasche entstehende Vakuum ist der Saft für mindestens ein Jahr haltbar. Inhaltsstoffe bleiben im Saft gut erhalten und stehen dann in den kalten Wintermonaten als Vitaminspender zur Verfügung. Für Süßschnäbel wurde aus Stachelbeeren und Himbeeren Fruchtaufstrich hergestellt. Nachdem die Früchte von Natur aus süß genug sind, wurde auf eine zuckerreduzierte Verarbeitung Wert gelegt. Einige Gläser Beerenaufstrich wurden dekoriert, damit sie als regionales Geschenk aus der Küche verschenkt werden können. Viele heimische Beeren sind reich an wichtigen Bio-Aktivstoffen und Antioxidantien. Weil sie praktisch vor der Haustür wachsen oder im Garten gezogen werden, kann man sie frisch genießen.