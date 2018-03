Neuer Chef am Schulamt Tirschenreuth

Mit Wirkung zum 1. April wird Schulamtsdirektor Rudolf Kunz zum neuen Fachlichen Leiter des Staatlichen Schulamts Tirschenreuth bestellt.

Regierungsschuldirektor Thomas Unger gab im Rahmen der Verabschiedung des Vorgängers Wolfgang Krauß die offizielle Ernennung bekannt. Rudolf Kunz ist seit 1. September 2007 am Schulamt in Tirschenreuth, seit 1. Mai 2008 ist er Schulrat und ständiger Stellvertreter des Fachlichen Leiters.Thomas Unger lobte die enge Zusammenarbeit von Rudolf Kunz mit den Schulleitungen. "Er ist aufgrund seines natürlichen und freundlichen Auftretens ein geschätzter Ansprechpartner für die Vertreter weiterer Schularten, der Kindertagesstätten sowie der regionalen Wirtschaft und Politik." Weiter leitet Kunz als Vorsitzender den Arbeitskreis Schule/Wirtschaft, ist Mitorganisator von Ausbildungsmessen und Fortbildungen in der Berufsorientierung. Unger zeigte sich überzeugt, dass Rudolf Kunz den kommenden Aufgaben gewachsen sei und damit Kontinuität gewahrt bleibe.