Wirtschaft Kreis Tirschenreuth

29.12.2017

Menschen, die bereit sind, in der Pflege zu arbeiten und dafür eine Bildungsmaßnahme zu absolvieren, haben beste Chance auf dem Arbeitsmarkt. Der Abschluss einer Qualifizierungsmaßnahme beweist dies erneut.

Tirschenreuth . Mit dem Satz "Sie hatten von allen Kursen dieser Art bisher die besten Ergebnisse", lobte Markus Drexler, Geschäftsführer von Denkstatt e. V., die Teilnehmer der Qualifizierungsmaßnahme Betreuungsassistent. 14 Frauen und Männer hatten die Ausbildung vor rund zwei Monaten im Mehrgenerationenhaus in Mitterteich begonnen, 13 bekamen jetzt ihr Abschlusszertifikat im Jobcenter in Tirschenreuth. Sogar drei Männer waren dabei, was in den Pflegeberufen die Ausnahme ist. Gefördert wurde die Maßnahme durch Jobcenter und Arbeitsagentur in Tirschenreuth. "Einige sind bereits übernommen, andere sind dafür im Gespräch", freute sich Oliver Schuller, Beauftragter für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt beim Jobcenter Tirschenreuth, bei der Lehrgangs-Abschlussfeier. Sehr groß sei der Personalbedarf in fast allen Pflegeeinrichtungen der Region, die Übernahmeaussichten entsprechend hervorragend, ergänzte Schuller. Aussichtsreiche berufliche Perspektiven gebe es durch Weiterqualifikation zum Pflegehelfer, später vielleicht sogar bis zum Altenpfleger. Bildungsträger für die Qualifizierungsmaßnahme zum Betreuungsassistent war Denkstatt e. V. aus Neustadt/WN. Silke Pappenberger und Alexandra Pfab von Denkstatt betreuten und unterrichteten die Teilnehmer. Alle hatten 200 Stunden theoretischen und fachpraktischen Unterricht besucht sowie ein zehntägiges Praktikum absolviert. Gelernt wurden alle wichtigen Grundkenntnisse im Pflegebereich, unter anderem der Umgang mit Heimbewohnern und Patienten, Mithilfe und Durchführung der Grundpflege sowie Grundlagen der Demenz, der Anatomie und der Physiologie des alternden Menschen. Die Ausbildung befähigt insgesamt dazu, in der teilstationären und ambulanten Altenhilfe pflegerische und soziale Aufgaben unter Anleitung einer Pflegefachkraft zu übernehmen.