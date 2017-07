Freizeit Krummennaab

Mit einem weinenden und einem lachenden Auge verabschiedete sich Gedächtnistrainerin Theresia Pirner von ihren "Schülern". Zwölf Damen und Herren, die Älteste feiert demnächst 80. Geburtstag, trafen sich sechs Mal im Sitzungssaal im Rathaus.

Dort trainierten sie ihre grauen Zellen mit Übungen zur Merkfähigkeit, Wortfindung und Konzentration. Auch wenn vielleicht die eine oder andere Aufgabe nicht gleich gelingen wollte, fanden es die Teilnehmer immer sehr spaßig und lehrreich. Ob Rechenaufgaben, Singen, Knobeln mit Autoschildern, die Teilnehmerinnen und die beiden "Quotenmänner" waren mit Eifer bei der Sache. In Übungen steigerten sie das Denkvermögen. Im Herbst gibt es auf jeden Fall wieder einen Kurs, hier sind neue Gesichter willkommen - übrigens nicht nur für Senioren.Das erste Treffen im Herbst ist am Montag, 13. November. Die übrigen Termine verteilen sich jeweils auf Montag und Donnerstag, so dass der Kurs am Donnerstag, 14. Dezember, endet. Die sechs Veranstaltungen dauern jeweils 90 Minuten und kosten 18 Euro. Bürgermeister Uli Roth freute sich über das lebhafte Treiben und stellte kostenlose Getränke zur Verfügung. Anmeldungen an Anneliese Krenkel, Telefon 09682/1439.