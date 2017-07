Freizeit Krummennaab

Gäste des Campingplatzes in Thumsenreuth können ab sofort in See stechen. Am Ufer des Erlenweihers haben die Pächter Heike und Karl-Heinz Kremp fünf Tretboote festgemacht. Die quietschgelben Schiffchen mit blauen, grünen und pinken Markierungen können jeweils zwei Seeleute gleichzeitig benutzen.

Die halbe Stunde kostet fünf, für eine ganze Stunde sind acht Euro zu zahlen. Wer sich anschließend ausruhen möchte und keine Liege dabei hat, kann sich für drei Euro Tagespauschale ein Plätzchen mieten.Wer übernachten möchte, kann sich für einen voll ausgestatteten Wohnwagen entscheiden. Derzeit ist Familie Kremp dabei, die Pergola im Gastronomiebereich zu erweitern. Pünktlich zu den großen Ferien soll die Liegewiese über Bayern-WLAN mit kostenlosem Internet verfügen.