Vermischtes Krummennaab

13.08.2017

23

0 13.08.201723

s Bürgermeister Uli Roth feiert seinen 50. Geburtstag und 180 Gäste aus nah und fern kommen, um ihm alles Gute zu wünschen.

"Seit 30 Jahren ist meine Frau Mitglied im Spielmannszug. Da kommt man halt mit den Musikern zusammen", freute sich Roth über den nicht zu übersehenden, nicht zu überhörenden Einmarsch historisch bunt gekleideter Musiker der Stadtpfeifer aus Erbendorf in die Grundschul-Turnhalle.Der Einzug mit Pauke, Trommeln und Querpfeifen war zugleich auch Auftakt einer nicht enden wollenden Gratulationscour, was sich der Familienmensch und SPD-Rathauschef so wünschte. Mit einem Ständchen, bei dem der Jubilar nicht nur mit singen, sondern auch dirigieren durfte, gratulierte der Gesangverein Krummennaab-Thumsenreuth unter der Leitung von Rudi Kreuzer.Mit einer humorvoll vorgetragenen Laudatio wünschte der Liederkranz alles Gute. Nahtlos schloss sich der Posaunenchor den Glückwünschen an. Auch "Sing Out" ließ zu vorgerückter Stunde ihren Sangesfreund hochleben. "Es wäre kein Geburtstag, wenn ,Sing Out' nicht auftreten würde", freute sich Roth auf den Höhepunkt. "Musik" zog sich als Thema wie ein roter Faden durch den Abend.An der Eingangstür nicht zu übersehen, eine "Reiseschatulle", auf der das Musicalsymbol des "König der Löwen" leuchtete. "Im kommenden Frühjahr möchte ich mit meiner Familie eine Aufführung in Hamburg besuchen",erklärte Roth.Die Stadt an der Elbe, so der Jubilar, war Teil seiner späteren beruflichen Laufbahn, bevor er Lehrer am Stiftland-Gymnasium und Bürgermeister in Krummennaab wurde. Hamburg, wo er einige Zeit auch lebte, habe er kennen und lieben lernen dürfen.Derweil warteten draußen weitere Gäste, wie Bürgermeister aus dem Landkreis, Parteifreunde, Mitglieder des Kreistages, Vereine, Freunde und Verwandte (siehe Kasten oben ). Der Jubilar ließ es sich nicht nehmen mit jedermann persönliche Worte zu wechseln.Einen besonderen Wunsch jedoch erfüllte sich der überaus beliebte Politiker an diesem Abend aber selbst: die Speisenfolge. Nach der Suppe erwartete die bereits hungrigen Gäste ein Potpourri verschiedener Speisen vom Schwein mit reichlich Beilagen.

Politiker gratulieren

"Alles Gute im Namen der Verwaltungsgemeinschaft", wünschte zweiter Bürgermeister Reinhard Naber, der in seiner Laudatio Roths besondere Eigenschaften in Versform humorvoll unterstrich. "Als leidenschaftlicher Schafkopfspieler hast du immer einen Trumpf im Ärmel." Stets das Wesentliche im Blick habe Roth als Bürgermeister Enormes geleistet: Der Ort habe sich dank seines Engagements positiv verändert. "Mit viel Humor - auch in den Sitzungen - versuchst du stets zu versöhnen, statt zu spalten." Roth, auch Mitglied in zahlreichen Vereinen, wurde 2008 zum Bürgermeister der Gemeinde gewählt. Unter seiner Regie wurde der Friedhof umgestaltet. Während seiner Amtszeit wurde das Gelände der ehemaligen Porzellanfabrik saniert. Heute schmückt ein Bürgerpark den einst betriebsamen Ort."Mit 50 hat man das Gesicht, das man sich verdient", zitierte Falkenbergs "Burg"-Bürgermeister Herbert Bauer. Als stellvertretender Vorsitzender überbrachte er die Glückwünsche des Kreisverbands im Bayerischen Gemeindetag. (wro)