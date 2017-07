Freizeit Kümmersbruck

31.07.2017

8

0 31.07.2017

Auch wenn es kein rundes Jubiläum ist, das 70-jährige Bestehen bleibt Anlass genug, um zu feiern. Der ASV Haselmühl kann zudem noch auf vier Gründungsmitglieder verweisen.

Ehrungen Zum Ehrenmitglied wurde anlässlich der Jubiläumsfeier Herbert Schart . Mitglieder der ersten Stunde und damit 70 Jahre im Verein sind Josef Lotter, Josef Bichelmeier, Heinz Roßmann und Siegfried Roßmann. Eine Ehrung für ihre 60-Jährige Mitgliedschaft (und mehr) wurde Adolf Donhauser, Hans Meiler, Adolf Dotzler, Marold Meyer, Johann Franz, Georg Pickl, Hugo Friedrich, Franz Schmid, Georg Held, Bruno Zeiler, Oskar Kiener, Ludwig Knauth und Peter Kraus zuteil. Heribert Schönwetter gehört der Verein 50 Jahre an, 40 Jahre sind es bei Andreas Hammer und Claus Pechtl. Auf 25 Jahre kommen Anton Baumer, Andreas Jeschke und Dominik Schuster .



Für 500 Spiele im Trikot des ASV Haselmühl wurde Johannes Amrhein ausgezeichnet. Auf 250 Spiele kommen Michael Bladeck, Andreas Dotzler, Andreas Fischer, Andreas, Geisler Andreas, Philipp Keilholz und Matthias Meier. (pme)

Haselmühl. Das Jubiläum 70 Jahre ASV Haselmühl wurde mit einer Sportlerkirwa gebührend gefeiert. Den Auftakt machte am Freitag ein Preisschafkopf bei dem an 16 Tischen um Geld- und Sachpreise gespielt wurde. Den 1. Platz belegte Jürgen Seebauer mit 124 Punkten, Zweiter wurde mit Armin Donhauser ein ASV-Mitglied (120) vor Karl Wiendl (111). Sportlich ging es dann am Samstag zu.Bei dem am Nachmittag in Turnierform ausgetragenen Totopokal nutzte der ASV sein Heimrecht und setzte sich gegen den SV Trisching, die SpVgg Ebermannsdorf und den SSV Paulsdorf durch. Gegen die Paulsdorfer behielt das heimische Team im Endspiel mit 4:2 nach Elfmeterschießen die Oberhand und zieht in die nächste Pokalrunde ein. Am Samstagabend wurde, bevor es zum gemütlichen Teil überging, ein Ehrenabend abgehalten. Die damit verbundenen Ehrungen gingen bis zur Vereinsgründung zurück.Die Auszeichnungen überreichten die beiden ASV-Vorstände Peter Meier und Thorsten Kraft zusammen mit dem Bürgermeister Roland Strehl, der auch die Schirmherrschaft für diese Feier innehatte, und Schirmherrn Roland Strehl vornahmen. Zum Ehrenmitglied ernannt wurde Herbert Schart, der sich seit mehr als 30 Jahren medizinisch um die 1. und 2. Mannschaft kümmert. Außerdem koordiniert er seit Jahrzehnten die Pflege der beiden ASV-Tennisplätze.Neben den Auszeichnungen für die vier noch lebenden Gründungsmitgliedern standen mehrere Ehrungen für eine 60 Jahre anhaltende Vereinstreue an (siehe Kasten). Bevor die Band Heidirl'n bis spät in die Nacht für musikalische Unterhaltung sorgte, wurde als Sonderpreis ein Trikot des FC Bayern München, gestiftet von Thomas Kraheberger, verlost. Gewinnerin war Silke Schönwetter aus Haselmühl. Der Erlös der Tombola wird gespendet. Am Sonntagvormittag wurden ein Frühschoppen und ein Schülerturnier abgehalten, bei dem jeweils zwei Mannschaften des ASV Haselmühl und des SV Köfering zeigten, was sie in ihrer bisherigen Ausbildung gelernt haben. Nach einem Spiel der B-Juniorinnen gegen den SV Lauterhofen (4:0), die dankenswerter Weise als Ersatz eingesprungen waren - der SC Regensburg hatte kurzfristig abgesagt - ließ der ASV mit zahlreichen Gästen und Den Allerscheynst'n das Fest ausklingen.