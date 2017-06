Freizeit Kümmersbruck

08.06.2017

(egl) Die Gemeinde hatte zum Seniorennachmittag am Kirwamontag in Kümmersbruck eingeladen. Hauptamtsleiter Wolfgang Roggenhofer empfing zahlreiche ältere Semester. Bewohner des angrenzenden AWO-Heims wurden von Kirwaburschen abgeholt, um im Zelt zur Musik von Alleinunterhalter Hans Rieger zu feiern. Bürgermeister Roland Strehl und Kirwa-Chef Dieter Streber begrüßten rund 400 Gäste und wünschten viel Spaß. Die Kirwagemeinschaft sponserte weitere Getränke und Speisen für die Bewohner des Seniorenheims. Am Ende wurden alle von den aktiven Kirwaburschen nach Hause gebracht.