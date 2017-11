Freizeit Kümmersbruck

Großen Applaus erhielten bei der Funktionärsehrung Christine und Bernhard Fleischmann für ihr Lebenswerk. Ihre großen Verdienste im Ehrenamt wurden dabei besonders hervorgehoben.

Christine und Bernhard Fleischmann hatten bereits im vergangenen Jahr das Ehrenzeichen am Bande des Freistaates für ihren 40-jährigen Dienst beim Roten Kreuz erhalten. Die beiden setzten sich im besonderen Maße für andere Menschen ein, hob Bürgermeister Roland Strehl in seiner Laudatio hervor. "Ihr Herz hat in all dieser Zeit für die Kümmersbrucker Wasserwacht geschlagen. Es ist sicher nicht übertrieben, sie als deren Gesichter zu bezeichnen", sagte er. Als Vorstandsmitglieder hätten die Fleischmanns über 35 Jahre lang die Wasserwacht-Ortsgruppe zu einer "mitgliederstarken und höchst effizienten Truppe mit einem Ruf weit über die Gemeindegrenzen hinaus geformt", lobte Strehl. Die Jugendarbeit, die erfolgreiche Teilnahme an Rettungsschwimmwettbewerben, ein schmuckes Vereinsheim, die Bayerische Weihnacht' in Moos, der Zusammenschluss mit der Ortsgruppe Rieden, das Engagement und Fachwissen bei der Sanierung des KA 2, die Aufsicht im Bad mit den Rettungsschwimmern - das alles sei mit den Namen Fleischmann verbunden. "Stolz können Sie sein auf ihr Lebenswerk", sagte Strehl mit Blumen und einem Geschenkkorb in der Hand.