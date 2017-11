Freizeit Kümmersbruck

14.11.2017

0 14.11.2017

Wünsche, Anregungen, Diskussion - fast auf jeder Tagesordnung ist es der letzte Punkt - oft nur auf dem Papier. Beim Seniorenforum ist das anders, die Besucher beteiligen sich rege. Was gibt's noch zu tun, wo drückt der Schuh - es sind meist Kleinigkeiten, die vorgetragen werden.

Förderende für Seniorenmosaik Barbara Hernes vom Seniorenmosaik/Naturpark Hirschwald berichtete beim Seniorenforum über ihre Einrichtung. Demnach ist die Förderphase für das seit zwei Jahren bestehende Seniorenmosaik für den Projektaufbau innerhalb der Nachbarschaftshilfe ausgelaufen. Es werde einen neuen Schwerpunkt geben. Jetzt würden die Aufgaben erweitert zur Koordinierungsstelle für "Angebote zur Unterstützung im Alltag". Das wurde bis Ende Dezember 2016 auch als niederschwelliges Betreuungs- und Entlastungsangebot bezeichnet. Um die Leistungen der Ehrenamtlichen mit den Pflegekassen abrechnen zu können, sei eine Anerkennung des Seniorenmosaiks über das Zentrum Bayern Familie und Soziales (ZBFS) notwendig, Dazu müsse unter anderem die Qualität des Seniorenmosaiks über das ZBFS gewährleistet sein. Dazu gehöre die Qualifikation der Ehrenamtlichen wie Nachweis von Schulungen, regelmäßige Fortbildungen, Betreuung durch die Fachkraft und regelmäßige Teambesprechungen. (e)

Und die werden in aller Regel auch aus der Welt geschafft. Eine Bürgerin hatte auf der Radspur am Bachweg einen Unfall, die Spur sei mit 50 Zentimetern nicht breit genug, die Bordsteine hätten "scharfe Kanten". Bürgermeister Roland Strehl verwies dazu auf den Landkreis als Straßenbaulastträger: Es handle sich um eine Sanierung im Bestand. Eine Fläche, um die Fahrbahn aufzuweiten, habe es nicht gegeben. Eine Verlegung des Gehsteiges oder gar eine komplette Erneuerung hätte auf die Anlieger umgelegt werden müssen. Das Thema "scharfe Bordsteinkanten" werde man überprüfen.Dauerthema beim Seniorenforum sind Ruhebänke, sogar eine Wunschliste, wo welche fehlen, wurde dem Bürgermeister übergeben. Eine Seniorin aus Köfering möchte eine Ruhebank nach dem Gailoher Weg. Den Verkehrsspiegel an der Köferinger Straße bezeichnete eine Anwohnerin als schlecht. Angesprochen wurde auch die Brücke in Gärmersdorf, insbesondere deren Zustand. Bürgermeister Strehl erklärte dazu die Brücke sei bereits seit 1983 sanierungsbedürftig. Aktuell sei der Brückenbau für 2018 vorgesehen. Er werde rund 800 000 Euro kosten. Zurzeit sei eine Behelfsbrücke vorhanden."Die Verkehrsüberwachung in der Bayernwerkstraße ist ein Witz", monierte ein Anlieger. Der Mann erteilte den Durchsagen privater Radiosender zu den "Blitzstellen" eine klare Absage. Dies sei für die betroffenen Anlieger "kontraproduktiv", ein regionaler Radiosender wurde konkret benannt. Freilich: Verboten ist das nicht. Die Kommune befinde sich im Verbund mit der Gemeinde Ursen-sollen bei der gemeinsamen Verkehrsüberwachung. Ob das so bleibt oder dauerhaft weiterbetrieben wird, das müsse man sehen, meinte der Bürgermeister. Ein Geschäft für die Gemeinde sei das Ganze nicht, gleichwohl sei aber eine positive Wirkung festzustellen, sagte Strehl.Die Utzhütte, besser gesagt die Brücke, bekommt einen neuen Belag, und zwar noch in diesem Jahr, legte der Sprecher auf Nachfrage dar. Es soll künftig Kunststoff statt Holz verwendet werden, weil dieser dauerhafter sei.