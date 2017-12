Freizeit Kümmersbruck

15.12.2017

Samuel Heider und seine Fußballkollegen der E-Jugend des TSV Kümmersbruck haben das große Los gezogen: Sie durften beim Heimspiel des 1. FC Nürnberg gegen Sandhausen mit den Spielern aufs Feld laufen. Der zehnjährige Samuel gab vor der Partie auch noch ein Interview.

Samuel auf Großleinwand

"Club steigt auf"

Aufgeregt sei er gewesen, schon in der Nacht auf Samstag habe er kaum geschlafen: Der zehnjährige Samuel Heider grinst noch immer bis über beide Ohren, wenn er von jenem Samstagnachmittag erzählt, als der 1. FC Nürnberg den SV Sandhausen im Max-Morlock-Stadion empfangen hat. Er und 14 Spieler der E-Jugend des TSV Kümmersbruck waren eingeladen, mit den Spielern auf das Spielfeld zu laufen. "Das ist richtig toll", sagt Samuel, der schon häufiger mit dem Papa, der ebenfalls seit seiner Kindheit Clubfan ist, im Stadion zu Besuch war.Im FCN-Fanshop habe man die Kümmersbrucker Mannschaft empfangen. "Dann hat einer vom 1. FC Nürnberg gefragt, ob jemand ein Kinderinterview machen möchte. Da habe ich sofort ja gesagt", erinnert sich der kleine Clubfan. Kinderinterview, das bedeutet, dass der Stadionsprecher vor Anpfiff zwei Kinder auf die Trainerbank holt und sie ein bisschen ausfragt. "Er wollte wissen, wer mein Lieblingsspieler ist und auf welcher Position ich in Kümmersbruck spiele." Souverän antwortete Samuel auch auf die Frage, wie sein Tipp für die Partie sei. "2:0 für den 1. FC Nürnberg." Am Ende lag er gar nicht soweit entfernt vom Endergebnis. Die Franken besiegten Sandhausen mit 1:0.Mama Petra und Papa Thorsten waren natürlich ebenfalls im Stadion an diesem Nachmittag. Auch die Großeltern - ebenfalls Anhänger des Club - wollten Samuel sehen. "Als wir ankamen, hörten wir plötzlich ,Interviewkind Samuel' aus den Lautsprechern - gesehen haben wir unseren Sohn auf beiden Großleinwänden", sagt Mutter Petra. "Das war sehr aufregend, Samuel so groß zu sehen."Dann endlich stellten sich die Kümmersbrucker Kinder vor den Mannschaftskabinen auf. "Die Nürnberger Spieler haben sich für mein Team entschieden", sagt Samuel. "Was für ein Glück."Mit Lieblingsspieler Eduard Löwen durfte der Zehnjährige letztlich nicht einlaufen. Dafür aber mit dem Kapitän der Franken: Hanno Behrens. Klar, schließlich ist Samuel selbst Mannschaftsführer seiner E-Jugend zu Hause. "Viel hat er nicht mit mir geredet", bedauert Samuel das Treffen. "Er sagte nur ,hallo'. Er war aber auch sehr konzentriert." Einer von Samuels Spielkollegen durfte mit FCN-Spieler Tobias Werner einlaufen. "Der hat richtig viel gesprochen." Als der Schiedsrichter die Kinder wieder vom Platz schickte, durften sich die Kümmersbrucker dann die Partie von einem übersichtlichen Oberrangplatz aus ansehen.Auf Samuel muss dieser Nachmittag ordentlich Eindruck gemacht haben, denn: "Daheim war er sehr still", sagt Mama Petra. "Das ist untypisch für Samuel. Erst am nächsten Tag hat er wohl alles verarbeitet."Auf die nächste Fahrt mit Papa Thorsten ins Stadion freut er sich schon. "Aber erst wieder, wenn es etwas wärmer ist", sagt er mit einem Grinsen. Samuel traut dem Club im Übrigen noch so einiges in dieser Saison zu: "Ich denke, dass der 1. FC Nürnberg aufsteigen kann. Schließlich schießt Stürmer Mikael Ishak jetzt auch mal Tore." Sein Tipp für das letzte Ligaspiel in diesem Jahr gegen Kaiserslautern an diesem Samstag lautet: 3:0-Sieg für die Franken. "Das Hinspiel ging genauso aus - und da war ich auch im Stadion."