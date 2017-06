Freizeit Kümmersbruck

Für die Jagd hat Alfred Eichenseer schon immer ein Faible gehabt. 36 Jahre war er Jagdpächter in seiner Heimatgemeinde Schmidmühlen. Beim Besuch zu seinem 90. Geburtstag erzählte er Jägerspezl Karl Fochtner, dass er mit Leib und Seele Waidmann geblieben ist. Auch wenn er nicht mehr auf dem Hochsitz im Lauterachtal zu finden ist.

Haselmühl. (hmx) Alfred Eichenseer hat seine Jagdutensilien bereits weitergegeben: "Vor einigen Jahren habe ich meine Gewehre samt Waffenschrank an einen jungen Jäger weiterverkauft." Dass ihm dieser Schritt schwergefallen ist, weist er nicht von der Hand.Der Liebe wegen sei er zu Beginn der 50er Jahre nach Haselmühl gekommen, erzählt er. 1952 hatte er Olga Moser geheiratet. Verstorben ist seine Frau im März 2005. Er ist in Schmidmühlen zur Schule gegangen, hat den Beruf des Bauzeichners erlernt, und wie das Schicksal es wollte, wurde er noch 1944 zum Kriegsdienst eingezogen. Ein halbes Jahr englische Kriegsgefangenschaft verbrachte er in Holland.Für seinen Traumberuf als Bauingenieur und Architekt hat er viel Kraft und Zeit investiert. "Auch wenn die Studienzeit damals sehr hart und fordernd für mich gewesen ist." Für ihn war es auch selbstverständlich, sich dem Kriegerverein in seinem Heimatort Schmidmühlen anzuschließen. Vor ein paar Jahren hat sich der Kriegerverein zwar aufgelöst. Die Reservistenkameradschaft Schmidmühlen hat dessen Erbe angetreten und führt die Tradition fort.Von der Reservistenkameradschaft gratulierten Paul Böhm und Karl Fochtner ihrem Ehrenmitglied. Seitens des Bayerischen Jagdverbandes war der Vorsitzende der Kreisgruppe Amberg, Franz Erras, zum Gratulieren gekommen. Für die Gemeinde Kümmersbruck überbrachte 3. Bürgermeister Hubert Blödt Glückwünsche. Im kleinen Kreise feierte Eichenseer zusammen mit den Familien seiner zwei Kinder, darunter zwei Enkel und drei Urenkel seinen Ehrentag.