16.08.2017

Mit dem Floß auf der Vils paddeln: 55 Kinder haben beim Ferienprogramm der Freiwilligen Feuerwehr Haselmühl mitgemacht und sich auf eine lustige Bootsfahrt begeben.

Trotz des eher nasskalten Wetters "bin ich überrascht, dass so viele Kinder mitmachen", freute sich Vorstandsvorsitzender Matthias Thau. Der dritte Bürgermeister Hubert Blödt verteilte als Proviant für die Bootsfahrt an die Kinder Bonbons und Gummibärchen. Dann legte das Boot in Haselmühl ab und machte sich auf den Weg nach Theuern. Dort angekommen warteten schon die Fahrzeuge der Feuerwehr Haselmühl und Theuern.Sie brachten die Teilnehmer zurück an das Feuerwehrgerätehaus und selbstverständlich wurde kurz das Martinshorn zur Freude der Kinder eingeschaltet. Zu guter Letzt haben sich Mitglieder der Wehr Spiele für die Kinder ausgedacht.