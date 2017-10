Freizeit Kümmersbruck

01.10.2017

01.10.2017

Mittlerweile gehört es zu Kümmersbruck wie das Rathaus: Wegzudenken ist das Ferienprogramm aus dem Veranstaltungskalender nicht mehr. Üblich ist es, nach Sommerende die Vertreter der Vereine und Verbände, die sich beteiligt haben, zur gemeinsamen "Manöverkritik" mit einem Abschlussessen einzuladen.

Für Bürgermeister Roland Strehl war es in der Sportgaststätte ein angenehmer Termin: Zumeist gibt's ja nur Positives aus der Runde der Teilnehmer zu vermelden. Für Susanne Rotsch, bei der die Fäden vorher im Rathaus zusammenlaufen, auch, ganz im Gegensatz zum Stress mit manchen Säumigen bis das Programm steht.Es galt für die Gemeinde Dank zu sagen für's Mitmachen, dabei kommt es auf die Quantität nicht so sehr an, die Qualität ist wichtig. Und da hat es heuer auch nicht gefehlt, das Angebot war vielschichtig, gleichwohl gab es sogenannte Renner oder auch Selbstläufer. Das Zeltlager der Kolpingsfamilie (54 Teilnehmer), die Fossiliensuche des Bergbau- und Industriemuseums in Theuern (55), die Bootsfahrt der FFW Haselmühl auf der Vils (55), das Fußballturnier des SV Köfering (40) oder die Veranstaltung der Wasserwacht Vilstal-Kümmersbruck mit der Schwimmschule im KA 2 (57) - das waren die beliebtesten Veranstaltungen während der Sommerferien.Insgesamt waren 44 im Angebot, nicht alle fanden statt, acht wurden wegen schlechten Wetters von der Palette genommen. Nach den eingegangenen Meldungen der Veranstalter kann das Ferienprogramm 2017 auf 773 Teilnehmer verweisen, das ist eine Steigerung um 34 gegenüber 2016.Heuer hat es die sonst übliche Auftaktveranstaltung im April/Mai nicht gegeben, das wird auch 2018 so sein. Es habe alles gut funktioniert, ließ Bürgermeister Strehl wissen, der hat einige Termine wahrgenommen hat, das werde in der Regel gerne gesehen. Wie gesagt, in der Regel, denn einmal ist er wohl ins Fettnäpfchen getappt, als den Kindern die Vorzüge einer gesunden Ernährung und Lebensmittel aus Wald, Wiese und heimatlichem Acker gepriesen wurde und er mit einem Sack Süßigkeiten vorbeischaute. Die wurden aber trotzdem nicht verschmäht wurden.Die Endbesprechung im Sportzentrum war zugleich der Startschuss für's kommende Jahr, denn die nächsten großen Ferien und das Programm kommen bestimmt.