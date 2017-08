Freizeit Kümmersbruck

Haselmühl. Eingeladen hatte der Obst- und Gartenbauverein Haselmühl. Ziel war das Kurfürstenbad. Dorthin ging es mit dem Gemeindebus und Privatautos - aber nicht, um zu baden.

Denn es wartete bereits Renate Singer, um sich mit der Gruppe auf eine Stadtführung in Amberg zu begeben. Erste Stationen waren das Kneippbecken und die Zugbrücke. Kurz vor der Stadtbrille beschäftigten sich die Kinder dann mit dem Spiel Amberger Ei.Weiter ging's über die Schiffbrücke zur Innenstadt, vorbei am Luftmuseum und zum Besuch der Schulkirche. Am Marktplatz angelangt, durften die Teilnehmer am Hochzeitsbrunnen Ausschau nach drei Mäusen halten.Am Ende der Führung bedankte sich Renate Singer für das Interesse der Kinder und übergab ihnen noch ein Geschenk: Blätter von der Stadt Amberg mit den Toren und der Stadtbrille zum Ausmalen und etwas Süßes. Ein Picknick am Piratenspielplatz mit Brotzeit und Getränk schloss sich an. Nachdem sich alle noch ausgetobt hatten, trat der Tross den Heimweg an.