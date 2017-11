Freizeit Kümmersbruck

17.11.2017

Zur Herbstversammlung hatte der Kümmersbrucker Obst- und Gartenbauverein die Mitglieder zu Kaffee und Kuchen eingeladen. Neben über 40 Hobbygärtnern hieß Vorsitzender Günther Krella vier der sieben Ehrenmitglieder willkommen.

In seinem Bericht bedankte sich Krella bei seinen Vorstandskollegen für die harmonische Zusammenarbeit. Bei der Pflege der Blumen am Dorfplatz, am Krumbach-Eck und an der Dorfbrücke teilte man sich die Arbeit das ganze Jahr innerhalb des Gremiums ein. Auch dem Bauhof der Gemeinde sagte Krella Dank für seine Unterstützung.Kurzberichte über die zahlreichen Veranstaltungen 2016, vom Vorsitzenden vorgetragen, schlossen sich an: Eine Winterwanderung, die Frühjahrsversammlung mit Neuwahl, Baumschnittkurse an der Streuobstwiese und am Krumbach-Eck, eine Baumpflanzung, der Emmausgang am Ostermontag, Teilnahme am Gemeindekegeln, Fahrt nach Forchheim, Teilnahme an Festzügen in Ebermannsdorf und Raigering, die Gartenbegehung, das vereinsinterne Krumbachfest, ein erstes Weinfest und die Waldführung "mit dem Förster durch den Wald" sorgten für ein abwechslungsreiches Jahr. Ein Dia-vortrag mit Bildern, die bei einzelnen Veranstaltungen gemacht wurden, sorgte für Erheiterung.Krella gab bekannt, dass der Verein sich eine eigene Satzung erarbeitet habe und diese bei ihm zur Einsicht vorliegt. Auch auf der Homepage des Vereins (ogv-kuemmersbruck.de) kann man diesen Entwurf einsehen. Bei der Frühjahrsversammlung wird darüber entschieden, ob der Verein diese Satzung annehmen kann. Heuer hatten 21 Mitglieder am Gartenwettbewerb teilgenommen. Sie durften Lose ziehen und sich danach aus dem Angebot von Zimmerpflanzen etwas aussuchen. Ein umfangreicher Vortrag mit Bildern aus den Gärten der Mitglieder, die während des ganzen Jahres vom Vorsitzenden gemacht wurden, bekam großen Applaus. Zum Schluss wies Krella auf den Kümmersbrucker Weihnachtsmarkt am Freitag, 8. Dezember, hin, bei dem der Verein wieder seine beliebten Spezialitäten anbietet.