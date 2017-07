Freizeit Kümmersbruck

26.07.2017

7

0 26.07.2017

Rund 1300 Starter gehen auf zwei alternative Strecken. Da kommt einiges für die IVV-Wertung zusammen.

Nun ist zwar das Wandern längst nicht mehr des Deutschen liebste Freizeitgestaltung, beim 43. Internationalen Volkswandertag, der von den Wanderfreunden Kümmersbruck ausgerichtet wurde, gingen dennoch 1300 Teilnehmer auf die Strecke. Ihnen waren an zwei Wettbewerbstagen zwei Streckenalternativen über fünf und zehn Kilometer angeboten worden.Der Start oblag den beiden Vorsitzenden Manfred Birner und Albert Maier, wobei die Halle des Geflügelzuchtvereins in Lengenfeld nunmehr zum vierten Mal hintereinander auch als Zieleinlauf diente. Die Streckenwarte Albin Güttler und Gerhard Ehbauer hatten zwischen Lengenfeld, Penkhof und Haidweiher eine zumeist schattige Strecke durch den Wald ausgesteckt, was angesichts des Wetters am vergangenen Wochenende sehr positiv aufgenommen wurde.Auch die Verpflegungsstelle am Penkhof wurde stark frequentiert. Von A (Amberg) bis Z (Zillertal) waren insgesamt 37 Wanderfreunde-Vereinigungen unterwegs, um den ausgelobten IVV-Wertungsstempel in die jeweilige Kilometerwertung eintragen lassen zu können, um nicht zuletzt etwas für die Gesundheit was zu tun. Bei der Siegerehrung seitens Bürgermeister Roland Strehl und der beiden Vereinsvorsitzenden war dem Wanderverein Hirschau (50 Teilnehmer) der Titel nicht zu nehmen, die Wanderfreunde aus Winkelhaid, Ursensollen, Schwarzenfeld, Amberg und Hohenburg landeten auf den Plätzen dahinter im Feld der teilnehmerstärksten Wandervereine. Vertreten waren natürlich auch die örtlichen Vereine Narhalla, Stopselclub, Huzaboum, der CSU-Ortsverein und die Schützen aus Theuern. Auch das Bürgermeister-Trio Roland Strehl, Birgit Singer-Grimm und Hubert Blödt ließ den örtlichen Wanderverein nicht im Stich und war auf die Strecke gegangen.