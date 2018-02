Freizeit Kümmersbruck

Es ist kalt. Auf den Dächern liegt der Schnee. Die Menschen laufen dick eingepackt mit Schal, Mütze und Handschuhen durch die Straßen. Und doch hat in Kümmersbruck der Frühling Einzug gehalten. Hier hat am Donnerstag die Eisdiele wieder geöffnet.

Treueste Kunden: Kinder

Fasten mit Sahne

"Wir machen immer Mitte Februar auf", sagt Melanie Rizieri. Seit zehn Jahren betreiben sie und ihr Mann Daniele das Eis-Iglu. Von Februar bis Oktober stehen sie, unterstützt von zwei Angestellten, täglich hinter der Theke. Nach der Saison heißt es erst einmal: Drei Monate Urlaub.Eigentlich wollten Daniele und Melanie Rizieri schon am Valentinstag öffnen. "Aber weil der in diesem Jahr auf den Aschermittwoch gefallen ist, haben wir's um einen Tag verschoben", erklärt die 33-Jährige. Ihr Konzept geht auf. Allerdings stellt sie auch fest: "Wir hatten noch nie so kalte Temperaturen wie in diesem Jahr." Bedenken hatte sie trotzdem keine. "Die Stammkunden kommen" - vor allem die Kinder. "Die wissen gleich, wenn es bei uns los geht. Wenn im Februar die Rollläden wieder oben sind, stehen sie vor unserer Tür."Sonja Stadler ist zwar kein Kind mehr, aber sie gönnt sich trotzdem zu Beginn der Fastenzeit ihr erstes Eis des Jahres: "Ich warte schon seit Oktober darauf", erzählt sie. "Und dann muss ich mich jeden Tag zwingen, nicht stehenzubleiben, wenn ich vorbeifahre. Manchmal klappt's." Auch Brigitte Wagner und ihre Tochter haben schon lange auf diesen Tag gewartet. Für sie gibt es Erdbeereis mit Sahne und Erdbeersoße. Die Eis-Rezepte denkt sich Daniele Rizieri alle selbst aus. "Meine Lieblingssorte ist Snickers", verrät seine Frau. Jedes Jahr kommen neue Kreationen dazu, aktuell das "M-&-M-Eis". An weiteren Rezepten tüftelt der gebürtige Italiener. Aber die sind noch geheim.