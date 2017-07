Freizeit Kümmersbruck

31.07.2017

7

0 31.07.2017

Haselmühl. An einer seiner alten Gepflogenheiten hält der Schachclub Haselmühl fest: dem Besuch einer Spielerabordnung in der JVA Amberg. Zum 29. Mal in Folge traten Mitglieder im Zuge der jährlichen Sportwoche in der JVA gegen deren Hausmannschaft an. Das erste dieser Treffen gab es 1988, damals auf Initiative des vor über zehn Jahren verstorbenen JVA-Betreuers Hans Grüner, der auch Mitglied des Schachclubs war.

Organisiert wurde der Besuch vom Vorsitzenden Gerhard Schindzielorz, der in seiner Begrüßung anmerkte, dass der Schachclub auch heuer mit diesem Besuch die Verbundenheit des des Schachclubs mit der JVA Amberg bekräftigen wolle. Dazu gehöre auch, dass jedem der startenden Häftlinge eine Tafel Schokolade mitgebracht werde, rund 450 seien es seit 1988 insgesamt geworden.Natürlich wurde auch Schach gespielt. Bei hochsommerlichen Temperaturen setzte sich die Routine des Schachclubs durch, der trotz heftiger Gegenwehr mit 10,5:2,5 das bessere Ende für sich hatten.