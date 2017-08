Freizeit Kümmersbruck

09.08.2017

148

0 09.08.2017148

Moos. Die Dorfgemeinschaft Moos lädt ab Montag, 14. August, zur Kirwa auf dem Festplatz am Raigeringer Weg. Bieranstich ist um 19 Uhr durch Bürgermeister Roland Strehl. Für die Unterhaltung sorgen "mir 3 und du" im Festzelt. Der Festtag Mariä Himmelfahrt, 15. August, beginnt für die Mooser und ihre Gäste mit einem Festgottesdienst in der Kapelle mit anschließendem Weißwurst-Frühschoppen. Am Nachmittag steht ein gemütliches Beisammensein auf dem Plan. Für Kaffee und Kuchen ist gesorgt. Die neun Kirwapaare werden um 15 Uhr mit dem Austanzen des Kirwabaumes mit der Musik von "Wos woaß i" beginnen. Ab 19 Uhr tragen dann D'Hopfnzupfer mit ihrer Musik zur Feststimmung bei. Die Baumverlosung findet zu später Stunde statt. Dem Ganzen geht natürlich das Baumaufstellen am Sonntag, 13. August, mit den Kirwaburschen und vielen freiwilligen Helfern voraus.