Freizeit Kümmersbruck

13.06.2017

3

0 13.06.2017

Der Musikantenstammtisch in der Blauen Traube in Haselmühl ist für Musikanten und Musikliebhaber ein gern besuchter Treffpunkt. Bei der jüngsten Auflage waren exzellente Musiker aus der gesamten Oberpfalz gekommen, um in der Blauen Traube ihre Instrumente auszupacken: Akkordeon, Steyrische Harmonika, Hackbrett, Saxofon, Gitarre und Bass. Couplet-Gesang bereicherte ebenfalls den Abend, so dass ein vielseitiges Programm geboten war. Jetzt macht der Musikantenstammtisch erst einmal Sommerpause, weiter geht es am ersten Freitag im Oktober.