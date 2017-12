Freizeit Kümmersbruck

03.12.2017

0 03.12.2017

Alle freuen sich über die herbstlich geschmückten Tische - und über das Gratislos am Eingang. Nicht nur deshalb ist die Preisverlosung des Obst- und Gartenbauvereins (OGV) Hiltersdorf im Landhotel Aschenbrenner in Paulsdorf gut besucht.

Lob für Engagement

Auch für Schönheitspflege

Paulsdorf. Vorsitzender Hubert Ott überreichte an vier junge Familien für ihren in diesem Jahr geborenen Nachwuchs Gutscheine für einen Baum nach Wahl vom Mosacher Pflanzhof: aus Paulsdorf an Steffi und Daniel Aschenbrenner für Tochter Maxima und dreimal aus Engelsdorf an Corina und Tobias Scharl für Tochter Lara, an Regina und Michael Singer für Tochter Maya und an Christoph und Anja Trummer für Tochter Jasmin.Dritter Bürgermeister Hubert Blödt überbrachte Grüße der Gemeinde Kümmersbruck, da der Verein Mitglieder in Engelsdorf hat. Er lobte das große Engagement der Mitglieder. Ein gepflegter Garten mit Obst, Gemüse und Blumen sorge für gesunde Ernährung und Erholung zugleich. Er wünschte den Mitgliedern des OGV viel Freunde an ihren Gärten und gutes Gelingen im nächsten Jahr.Markusine Gutjahr aus Königstein hielt einen bebilderten Vortrag zum Thema: "Auf den Duftspuren der Jahrtausende - Gewürze für Leib und Seele". Anhand von Funden getrockneter Gewürze konnte man feststellen, dass es sie schon vor 8000 Jahren gab. Der Unterschied zwischen Gewürzen und Kräutern bestehe darin, "dass Gewürze immer getrocknet, Kräuter dagegen immer frisch sind".Sie werden nicht nur für Speisen, sondern auch in der Schönheitspflege und Medizin verwendet, Blüten und Knospen von Nelken, Safran und Kapern; Früchte und Samen von Anis, Kardamom, Kümmel, Vanille, Muskat und Paprika; Blätter von getrockneten Küchenkräutern und Lorbeer; Rinde von Zimt und Cassia; Wurzeln und Rhizome von Ingwer, Kurkuma und Meerrettich; Zwiebeln von Knoblauch und Zwiebeln.Gewürze sollte man sparsam dosieren. Zuerst die milderen verwenden, dann mit schärferen nachwürzen. Zum Schluss überraschte Markusine Gutjahr mit selbst gemachten Eiaufstrich- und Ingwer-Chutney-Broten, die an die Anwesenden verteilt wurden. Der praktische Gartenratgeber, eine Fachzeitschrift für Gartenfreunde, Kopien von Gewürzen von A bis Z sowie diverse Rezepten lagen zum Mitnehmen bereit.Anschließend folgte die Preisverlosung. Weihnachtssterne in sämtlichen Farben von schneeweiß bis dunkelrot und Gartenstecker in Herzform aus Metall warteten auf die Gewinner.