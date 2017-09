Freizeit Kümmersbruck

03.09.2017

1

0 03.09.2017

"Spiel - Spaß - Spannung im Dschungel-Camp": Unter diesem Motto nahmen die Jusos des SPD-Ortsvereins Haselmühl-Kümmersbruck am Ferienprogramm teil. Zahlreiche Kinder machten bei sommerlichen Temperaturen im Waldkindergarten in Kümmersbruck mit.

Zu Beginn wurden laut einer Pressemitteilung der Veranstalter Kinder und Betreuer nach ihren Wünschen unterschiedlich geschminkt. Dann wurde sich im Kreis aufgestellt. Ein Wollknäuel wurde von einem Kind zum anderen geworfen. Wer es gefangen hat, stellte sich vor und warf es anschließend weiter. Dadurch entstand ein Spinnennetz, das symbolisch für den Team-Zusammenhalt stand, wenn jeder das Netz festhielt.Anschließend mussten im dazugehörigen Waldstück versteckte Luftballons gefunden werden. In diesen waren entweder Waldpflanzen oder Flugtiere versteckt. Aus diesen gestalteten sich die Teams "Waldgeister" und "Alabfmtj". Die Teamnamen suchten sich die Mädchen und Buben selbst aus. Auch ihre Geschicklichkeit mussten die Teilnehmer unter Beweis stellen. Es musste eine Strecke Sackhüpfen zurückgelegt und mit einem Becher möglichst viel Wasser über einen Hindernisparcours transportiert werden. Zudem galt es, einen Eierlauf mit Hindernissen zu absolvieren und beim Dosenwerfen möglichst viel abzuräumen.Das Wissen der Mädchen und Buben wurde bei einem Waldquiz getestet. Die Kräfte konnten sie beim Tauziehen unter Beweis stellen. Bei den warmen Temperaturen durfte eine Wasserschlacht nicht fehlen. So traten die Teams mit Wasserpistolen gegeneinander an. Für die Abkühlung war jeder dankbar. Bei den körperlichen Aktivitäten durfte eine angemessene Stärkung nicht fehlen.Am Ende gewannen die Waldgeister nur knapp vor Alabfmtj. Bei der Siegerehrung indes gingen alle Kinder als Sieger hervor.