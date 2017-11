Freizeit Kümmersbruck

13.11.2017

13.11.2017

Voll besetztes Haus zu sagen, ist beileibe nicht übertrieben - jedenfalls war der Saal im Sportzentrum mit 90 Zuhörern "ausverkauft". Grund: Die Gemeinde hatte zum Seniorenforum geladen, praktisch alle Jahre wieder, und das ist ein Selbstläufer.

Bürgermeister Roland Strehl hatte mit Hauptamtsleiter Wolfgang Roggenhofer Unterstützung aus dem Rathaus mitgebracht, Vertreter von Institutionen und Vereinen waren da, soziale Dienste vertreten. Denn, so sagte Strehl: "Seniorenpolitik ist ein permanentes Handlungsfeld in der Gemeinde" , die sei aber gut aufgestellt was die Senioren betrifft. Da dürfe man auch nicht nachlassen.Strehl streifte dann einleitend kurz einige Schwerpunkte, nahm auch zur geplanten Einleitung eines Investorenauswahlverfahrens für das demografische Wohnen in Kümmersbruck Stellung. Bekanntlich käme für ein solches Seniorenwohnen als Gelände das Areal zwischen Rathaus und AWO-Seniorenzentrum in Frage. Das bleibt es auch, gleichwohl wird ein anderer Weg zu gehen sein, nachdem sich die Investoren unter den ins Auge gefassten Bedingungen nicht die Klinke in die Hand gegeben haben. 84 potenzielle Investoren wurden angeschrieben, ein Angebot wurde nicht abgegeben, das heißt praktisch ein anderes Vorgehen.Seniorenbeiratsvorsitzender Manfred Sulima, berichtete aus der Arbeit des Gremiums, das nunmehr seit drei Jahren besteht. Neuwahlen stünden am Donnerstag, 14. Dezember, an (Mitarbeiter gesucht) bei der Einrichtung, die sich rund alle drei Monate trifft. Seniorenwohnen, das sei auch für den Seniorenbeirat das Top-Thema, die Friedhofgestaltung im gemeindlichen Teil steht auf der Agenda, bei einer Ortsbegehung sei ein Katalog von rund 20 Feststellungen an die Gemeinde erarbeitet worden. Ein Ergebnis daraus ist, dass sich der Bauausschuss in seiner nächsten Sitzung mit dem Friedhof befassen wird, es geht unter anderem um Grabstelen.Vom Bürgermeister angesprochen wurde bei der Zusammenkunft die letzte Gemeindebesichtigung durch die Senioren: Es sei am 21. September eine Besichtigungstour zu den "Brennpunkten der Gemeinde" gewesen. Diese soll beibehalten werden. Die Schwimmschule der Wasserwacht, die Sportgruppe aus Theuern, der VdK, die Katholische Seniorengruppe, das Seniorennetzwerk Kümmersbruck haben auf ihre Möglichkeiten hingewiesen, dass die Türen für Senioren in Kümmersbruck jederzeit offen seien.

Der SeniorenShuttlebus - kürzlich erst in Dienst gestellt - war beim Seniorenforum ebenfalls Thema. Behinderten- und Inklusionsbeauftragte Else Koller sowie Barbara Hernes vom Seniorenmosaik haben zu den bisherigen Erkenntnissen Stellung genommen.

Bekanntlich hat die Gemeinde zusammen mit der Werkhof-Gesellschaft Amberg-Sulzbach ein Seniorenshuttle eingerichtet.Hernes wies darauf hin, dass seit Oktober für bewegungseingeschränkte Senioren die Möglichkeit besteht, den Shuttle kostenlos zu nutzen. Das ist zumindest im ersten Erprobungsjahr kostenfrei, weil von der Gemeinde mitfinanziert. Das Gefährt wird durch den Werkhof der Diakonie Sulzbach-Rosenberg betrieben, von dort wird auch die Route koordiniert, besondere Wünsche sind durchaus erfüllbar.Die Behindertenbeauftragte Else Koller hat den Service getestet: ob Großmarkt oder Arztbesuch, es habe sowohl bei der Absprache als auch bei den Fahrten keinerlei Probleme gegeben."Die Fahrer sind super und helfen jederzeit", sagte sie. Die seien auch stets flexibel. "Das ist eine sehr gute Einrichtung", lobte Koller. Jetzt müsse das Shuttle auch angenommen werden, setzt sie auf die Kümmersbrucker und deren Mitmach-Bereitschaft - soll es denn fortbestehen. In anderen Gemeinden sei es unterdessen nicht mehr wegzudenken.