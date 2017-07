Turniererlös für die Fun Kickers der Lebenshilfe

Freizeit Kümmersbruck

05.07.2017

05.07.2017

Theuern . Bereits vor mehreren Wochen hat der TSV Theuern sein alljährliches Benefiz-Turnier "Theuern spielt Fußball" in der Kümmersbrucker Dreifachhalle abgehalten. Sieger wurden die "Nachbarn von Nebenan", die im Finale "Willi Freunde" besiegt hatten. Beim Turnier mit insgesamt 15 Mannschaften in drei Gruppen stand aber nicht der sportliche Ehrgeiz im Vordergrund. Mit dem Erlös sowie Spenden unterstützt der TSV seit vielen Jahren karitative und gemeinnützige Zwecke. Insgesamt 550 Euro bekamen heuer die Fun Kickers der Lebenshilfe Amberg-Sulzbach, eine Fußballmannschaft für Jugendliche mit Behinderung. Darüber hinaus wurden die Kinder mit Handicap noch zu einem Spiel gegen die E-Junioren des TSV Theuern sowie einer Brotzeit am Sportgelände eingeladen. Bild: was