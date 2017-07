Freizeit Kümmersbruck

Ein voller Erfolg war das Sommerfest der SPD. Bei Sonnenschein und angenehmen Temperaturen ließen sich viele Gäste am Nachmittag Kaffee und Kuchen schmecken. Am Abend gab es Bratwürste und Käse. Der örtliche Musikverein sorgte für die passenden Töne. So mancher Besucher nutzte die Gelegenheit, die SPD-Mitglieder auf aktuelle Themen anzusprechen. Vorsitzender Markus Bayer zeigte sich nach der Veranstaltung erfreut, dass das Sommerfest so gut besucht war. Bild: hfz