Freizeit Kümmersbruck

05.11.2017

Die CSU und die Frauen-Union Kümmersbruck haben in den letzten Tagen an den Kümmersbrucker Vilsauen hinter dem Getränkemarkt Fellmeyer Blumen angepflanzt. Im nächsten Sommer ist dann eine bunte Blütenpracht zu erwarten. Die Anregung zur Anpflanzung hatte eine Kümmersbruckerin bei der Bürgerfragestunde in einer der letzten Gemeinderatssitzungen eingebracht.

Daraufhin entschieden sich die CSU-Fraktion und die örtliche Frauen-Union, in Eigeninitiative Blumen zu kaufen, die im Sommer für Vögel und Insekten geeignet sind. In Zusammenarbeit mit Ludwig Koll und dem Kümmersbrucker Bauhof erfolgten die Anpflanzungen.