Kultur Kümmersbruck

23.04.2018

23.04.2018

Elf Künstlerinnen und ein Hahn im Korb: Die Maler der Aquarell-Gruppe Kümmersbruck stellen ein breites Spektrum ihres Könnens aus. Im Rathaus gibt es seit der Vernissage geschickte Raffinessen, detailverliebte und abstrakte Werke zu sehen.

Als einziger Mann, sozusagen der Hahn im Korb, vertritt Heiner Keyser die Aquarell-Gruppe. Er stellt sein klar strukturiertes und detailreiches Werk nun auch im Rathaus aus. Das Martin-Schalling-Haus, die evangelische Kirche der Gemeinde, ist beispielsweise gleich mehrfach als Motiv vertreten. "Ich war fasziniert von der Lichtkuppel", sagt Heiner zu einer seiner Arbeiten.Das Licht strahlt von oben herab auf einen Stuhl und den Altar. Drei Ansichten malte der Künstler. Das dritte Bild zeigt das Martin-Schalling-Haus in einer Außenansicht. Dabei integrierte Keyser ein raffiniertes Detail, das es so an dem Gebäude nicht gibt: Einen Auszug der musikalischen Noten des Amberger Liedes von Martin Schalling. Diese hat er aus der Paulanerkirche. "Herzlich lieb hab ich dich, oh Herr", heißt es in diesem Lied. Keines seiner ausgestellten Werke will Keyser verkaufen: "Sie sind wie meine Kinder."Aus dem Rahmen fallen die "Verliebten Fische" von Renate Lackner oder Laura Gräfenhahns "Mandelblüte" auf Reispapier. Die Künstlerin will das Sanfte noch zarter darstellen und nutzt die empfindliche Struktur besonderer Papiere. Margot Babl beeindruckt vor allem mit ihrer Landschaftsmalerei, die stets Gemütsruhe ausdrückt. Als einzige Freudenbergerin im Kreis bietet auch Michaela Kalus etwas für die Seele. "Berührung" heißt eines ihrer Emotionen auslösenden Werke. Zwei ihrer unverkäuflichen Malereien stellt Uta Reiff aus. Ein "Seltsames Pärchen" und in schwarzer Farbe auf weißem Hintergrund den "Häusler Hof".Die Gruppe gibt es seit 14 Jahren. Sie malte lange Zeit im Sportheim der SGS. Als dieses schließen musste, fanden die Künstler eine neue Bleibe im Martin-Schalling-Haus. Dafür bedankte sich Kayser bei Pfarrer Schindler und merkte zudem im kleinen Kreis an, warum sein Gemälde in kirchlichem Besitz bleiben sollte.