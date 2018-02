Kultur Kümmersbruck

23.02.2018

Beim traditionellen Jazzfrühschoppen im Kultur-Schloss Theuern ist am Sonntag, 11. März, ab 11 Uhr das Duo "Philipp Weiss & Walter Lang" zu Gast. Lebendig, poetisch und voller Leidenschaft präsentieren Weiss und Lang erlesene Kompositionen der Jazz-Literatur. Den Zuhörer erwartet ein kammermusikalisches Konzert, als ob Schubert seine Winterreise in ein Jazzgewand gekleidet hätte. Zum Jazzfrühschoppen gibt es wie immer Weißwürste, frische Brezen und süffiges Weißbier. Karten gibt's bei der "Amberger Zeitung", bei "Der neue Tag" in Weiden, "Sulzbach-Rosenberger Zeitung", auf www.nt-ticket.de sowie bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen. Bild: exb