Kultur Kümmersbruck

10.11.2017

7

0 10.11.2017

Vertrauen ist gut, Überprüfung ist besser. In Abwandlung der alten Volksweisheit trafen sich Mitarbeiter der Büchereien aus Kemnath (Stadt), Tirschenreuth, Mitterteich, Eschenbach, Friedenfels und Parsberg in der gastgebenden Bibliothek der Gemeinde Kümmersbruck.

Es sind die Erfahrungsgruppen (Erfa-Gruppen) von Bibliotheken, die sich jährlich zum Austausch treffen. Dabei wird die jeweils gastgebende Bücherei nach vorgegebenen Kriterien analysiert und genau unter die Lupe genommen. Letztmals war die Erfa-Gruppe 2012 in der 2010 eröffneten Kümmersbrucker Einrichtung - ein Jahr nach dem Wasserschaden 2011 und der Wiedereröffnung.Was hat sich seither geändert, wie ist der Zustand, wie ist die Außenwirkung, der Medienbestand? Das waren nur einige Kriterien, denen sich Bürgermeister Roland Strehl sowie die drei Mitarbeiterinnen Monika Fuchs-Fechtner, Margit Frost und Gabi Pilz (wöchentlich je 19 Stunden) zu stellen hatten. Das Fazit war positiv. Natürlich spielen Zahlen bei so einem Austausch zwischen den Büchereien eine große Rolle. Was die Öffnungszeiten betrifft, so kann die Kümmersbrucker Gemeindebibliothek jeden Vormittag von den Schulen benutzt werden sowie Dienstag und Donnerstag (15 bis 18 Uhr) und mittwochs (8 bis 11.30 Uhr) für die Öffentlichkeit.Ohne gemeindliches Budget keine Bücherei: Seit 2013 beträgt der Medienetat in Kümmersbruck rund 10 000 Euro jährlich, seit 2014 ist die Gemeinde Mitglied beim Verbund "enio24" (E-Medien) und wendet dafür 1500 Euro auf."Kümmersbruck liest ein Buch" - heißt es jährlich bei der Veranstaltung in der Einrichtung. Die Kümmersbrucker lesen offenbar gerne. Bis November 2017 verzeichnet die Gemeindebibliothek 964 (aktive) Leser, das sei für eine 10 000-Einwohner-Gemeinde bemerkenswert gut. 12883 Medien (davon 2197 Non-Books) umfasst der Bestand und 9043 E-Medien mit enio24.Die Entleihungen wurden bei der Tagung mit 53 726 (bis November 2017) angegeben. Die zurückliegenden Jahre seien immer besser geworden, sagte Gabi Pilz. Ende 2016 seien rund 64 000 Ausleihen registriert worden, die Zahl werde sich heuer aber nicht toppen lassen. Ein kleines Büro, mehr Arbeitszeit, längere Öffnungszeiten, seit 2017 das neue Programm Wwebopac - das alles wurde auf die Positivliste gesetzt, ist neu seit dem letzten Austausch 2012.In diesen fünf Jahren stieg der Medienbestand erheblich an: Mehr Zeitschriften, Konsolenspiele, Tiptoi-Bücher, sieben Klassensätze wurden angeschafft, Literatur für Flüchtlinge, ausländische Schüler und E-Book-Reader.Zudem wurde die Bücherei auf Klarschrift umgestellt. Kochbücher gibt's jetzt in der Galerie, Magazine liegen auf, der Sachbücherstand ist auf neuestem Stand: Kümmersbruck ist top bestückt. Zu erneuern wäre allerdings Sachbücher für Kinder und Jugend. Für einheimische Historie gibt es ebenfalls noch Bedarf.Hervorzuheben sind die ständigen Veranstaltungen wie Vorlesestunden für Kinder, Führungen, Ferienprogramm, Basteln, Buchvorstellungsabende (heuer mit 90 Gästen), Autorenlesungen, die Zusammenarbeit mit Schulen und dem Arbeitskreis Kunst, Kultur, Kümmersbruck.