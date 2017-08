Kultur Kümmersbruck

07.08.2017

7

0 07.08.2017

Aufmerksamkeit wünscht sich jeder Künstler. Und Aufmerksamkeit haben sie sich auch verdient, die zehn Professoren, die beim ersten Meisterkonzert des Sulzbach-Rosenberg International Music Festivals, kurz SRIMF, auftraten.

Sulzbach-Rosenberg. Die erste Augusthälfte steht in der Herzogstadt ganz im Zeichen der Musik. Und es erstaunt doch immer wieder, dass es auch im 13. Jahr wieder so viele hochkarätige Musiklehrer und hochtalentierte Studenten in die Oberpfalz zieht. Die Zahl der Interessierten habe sich von anfangs 50 Teilnehmern beinahe verdreifacht, berichtet die Festival-Managerin Christl Pelikan-Geismann.Am Samstagabend waren es exakt zehn hochkarätige Professoren und Musiker, die in den Konzertsaal der Staatlichen Berufsschule zum ersten Meisterkonzert eingeladen hatten. Hochprofessionell die Darbietung und anspruchsvoll das Programm.Mit "Prelude und Etude" von Sergei Rachmaninoff eröffnete John Pickett den Abend. Virtuos und weich im Ausdruck, kräftig pointiert und frisch seine Melodiengestaltung. Mit unglaublich flinken Fingern und ohne Allüren präsentierten Emil Altschuler an der Violine und Chenny Gan am Klavier das Rondo aus Beethovens Konzert für Violine und Orchester op. 61. Eleganz und Stil demonstrierte Pianistin Marina Primachenko sowohl im Solospiel mit Klavier-Kostbarkeiten von Frederic Chopin und Claude Debussy, als auch als einfühlsame Begleitung von Nora Lee Garcia. Sanft im Ansatz, voluminös im Ton, zart das Vibrato und geradezu akrobatisch die Tonfolge, so lässt sich der Auftritt der amerikanischen Top-Flötistin mit Astor Piazollas Ave Maria und Paul Taffanels Fantasie sur "Francoise de Rimini" zusammenfassen.Nächster musik-dramatischer Höhepunkt vor der Pause dann Beethovens Violinsonate op 24 mit Iman Khosrowpour auf seiner Antoniazzi Violine und Dorian Keilhack am Flügel. Optisch wie musikalisch ein perfekter Auftritt, dramatisch ausgefeilt, mit bravouröser Leichtigkeit und markanten Akkorden garniert.Robert Palmer knüpft mit drei Gabriel Fauré-Kompositionen den pianistischen Schwierigkeitsgrad weiter. Mit großer Geste schickt er einzelne, leicht angetippte Töne auf die Reise und flutet mit gewaltigen Melodienbögen nach.Die Profs präsentierten sich alle als große Individualisten, Einzelkämpfer mit fantastischem musikalischem Gespür. Misha Quint setzte den markanten Schlusspunkt mit seinem Violoncello. Gemeinsam mit seiner traumsicheren Begleiterin Theresa Bogard am Klavier verzauberte er mit unterschiedlichen Kompositionen von Komponisten wie Enrique Granados, Astor Piazolla, Paul Casal, Manuel de Falla und Rodion Shchedrin. Wieder einmal unterstrich er mit seinem furiosen Spiel seine leidenschaftliche Verbundenheit mit seinem Instrument, mit dem er kokettiert. Er fordert alles von sich und seinem Cello. Der Funke sprang über, das Publikum war hingerissen und dankte mit langem Applaus.