23.04.2018

Theuern. So hat das Schloss Theuern in gut 200 Jahren garantiert noch niemand gesehen: Prächtig in Szene gesetzt, fotografiert in herrlichen Farben, lassen Jana Müller und Hans König den Bau im wahrsten Sinne des Wortes in einem völlig anderen Licht erscheinen. Die beiden haben das Kulturschloss und sein Drumherum ein Jahr lang vor die Linse genommen. Herausgekommen ist eine wohl einmalige Ausstellung mit 46 Bildern und Plakaten, die nun eröffnet wurde.

In diesem Fall ist die Ausstellung ebenso spektakulär wie die Galerie selbst. Die Lobeshymnen auf Künstler und Bilder bei der Vernissage waren entsprechend vielschichtig. Museumsleiter Michael Ritz formulierte es so: "Das ist nicht nur Fototechnik, sondern Kunst im wahrsten Sinne des Wortes."Aus dem Rahmen fielen aber nicht nur die Bilder selbst, sondern auch der enorme Besucherandrang. Das lag wohl auch daran, dass in Theuern zwei bekannte Künstler zusammengefunden haben: Sängerin Jana Müller (45), auch eine bekannte Chorleiterin, gewährte sozusagen Einblick in ihr "zweites Leben" - die "Fotografie mit dem Thema Licht und Schatten und Landschaftsfotografie", wie sie sagte. Für die aktuelle Ausstellung hat sie sich mit Hans König (71) zusammengetan - der einstige Bankkaufmann ist in der Szene bekannt und fotografiert bereits seit seiner Jugend. Als Weltreisender in Sachen Fotografie ist er viel dekoriert. In Theuern zeigt er Fotografien, die das Schloss, seine Räume und die hier ausgestellten Gegenstände in besonderem Licht, farbig oder monochrom, präsentieren."Foto-Kunst im Kultur-Schloss" lautet der Titel. "Es ist eine ganz andere Art, das Schloss zu erleben" sagten die Protagonisten. Und die Besucher stimmten ihnen zu. Sie waren bei einer Vernissage, die nicht alltäglich war. Josef Meindl, ehemaliger Lehrer, führte in einem engagierten Vortrag zum Thema hin. Eigens mitgebracht hatten die Künstler ein musikalisches Trio, Wolfgang Herrn-eder, Stefan Bauer und Roman Podokschik. Und Jana Müller selbst bewies mit "Somebody loves me" und "Embraceable you", dem tschechischen "Slunecnice" und nicht zuletzt mit "Summertime" ihr Faible für den Gesang. A propos Summertime: Die Ausstellung im Kulturschloss ist bis September zu sehen.