Kultur Kümmersbruck

22.10.2017

Sänger und Musikanten erwiesen der Gottesmutter mit altbayerischen Lob- und Dankliedern die Ehre. Und bescherten den Zuhörern beim Güldenen Rosenkranz in Kümmersbruck einen ganz besonderen Hörgenuss.

Der Güldene Rosenkranz im Oktober hat Tradition beim Oberpfälzer Gauverband der bayerischen Heimat- und Trachtenvereine Gebiet West. Er hatte diesmal in die Pfarrkirche St. Antonius nach Kümmersbruck eingeladen. Der langjähriger Organisator Konrad Stauber, Musikwart des Trachtenvereins Stamm aus Sulzbach-Rosenberg, hatte dafür erneut regionale Sänger und Musikanten verpflichtet.Seit dem 12./13. Jahrhundert ist das Rosenkranzgebet bekannt, mit dem das Leben Marias und Jesus betrachtet wird. Traditionell gilt der Oktober als Rosenkranzmonat, der in besonderer Weise der Gottesmutter geweiht ist. Diese meditative Gebetsform griff der Oberpfälzer Gauverband unter Federführung Konrad Staubers wieder musikalisch auf. Anspruchsvoll war auch heuer das Programm, gestaltet vom Gebenbacher Viergesang, den Luitpoldhöher Moila, vom Sulzbacher Zweigesang und von der Sulzbacher Stubenmusik vom Trachtenverein Stamm aus Sulzbach-Rosenberg.Pfarrer Hans Bauer bereicherte die Andacht mit Mariengebeten. Zahlreiche Andachtsbesucher füllten das Kirchenschiff in Kümmersbruck. Konrad Stauber versprach ihnen eine stimmungsvolle Andacht - und sollte damit auch Recht behalten.Mit dem bekannten Marienlied Lied "Meerstern ich dich grüße" leistete die Gemeinde ihren gesanglichen Beitrag zum Güldenen Rosenkranz. Als Sulzbacher Zweigesang erwies Konrad Stauber mit Bruni Lommer der Gottesmutter in harmonischem Gesang die Ehre.Die Sulzbacher Stubenmusik als treue Begleiter von Konrad Stauber glänzte mit ihren Instrumentalstücken. Zu einer Bereicherung wurden die Beiträge der Luitpoldhöher Moila, die mit ihren klaren Frauenstimmen leidenschaftlich Marienlieder vortrugen. Ein schöner Kontrast dazu waren die sonoren Stimmen des Gebenbacher Viergesangs.Pfarrer Hans Bauer ergänzte das Programm mit Betrachtungen von Maria und Gebeten. Er spendete zum Abschluss den Gläubigen auch den kirchlichen Segen. Mit dem beliebten Lied "Leise sinkt der Abend nieder" verabschiedeten Konrad Stauber und Bruni Lommer die Besucher.