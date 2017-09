Kultur Kümmersbruck

21.09.2017

Kummer und Glück einer erfolgreichen Künstlerin: Isabel Varell startet im Stadttheater Amberg ihre Tournee zum Lyrical "Mittlere Reife". Dabei blickt sie ziemlich tief in ihre Vergangenheit - und lässt auch keine Skandale aus.

Erinnerungen an Ehe

"Verliebt in Amberg"

Amberg. Die Welt verändert sich ständig - die großen Fragen, die die Menschen bewegen, nicht. Es sind auch mehr die persönlichen Hochs und Tiefs, mit denen sich Isabel Varell in ihrer Lyrical-Bühnenshow "Mittlere Reife" beschäftigt. Christian Heckelsmüller unterstützt sie dabei an Flügel und Keyboard.Eigentlich heißt sie Isabel Wehrmann, ist 1961 im Sternzeichen Löwe geboren und präsentiert sich als ein Multitalent. Sie singt, moderiert und schauspielert auf der Bühne und im Fernsehen. Und sie hat jüngst ein Buch mit dem Titel "Mittlere Reife" geschrieben, das es auf die Spiegel-Bestseller-Liste geschafft hat. Auf 320 Seiten schreibt sie sich "Kummer und Glück" von der Seele: die schlimme Kindheit mit einer strengen, männerhassenden Mutter, die erfolglose Schulkarriere, die Jugendsünden. Sie fliegt von zwei Schulen, klaut, legt Feuer und testet ihre Grenzen mit Alkohol aus. "Ich bin da nicht stolz drauf", sagt sie heute.Weiter berichtet sie von ziemlich anrüchigen Prüfungen im RTL-Dschungelcamp, von Ausnahmeerfahrungen beim Marathon, von Koks, Kneipen, Knutschen und Erinnerungen an ihre turbulente Ehe mit Draffi Deutscher, außerdem von lustig-erotischen Badeschaumszenen beim Dreh zur Telenovela "Rote Rosen".Ein prächtiger, roter Textilrosenstrauß ziert auch die Bühne, daneben der Flügel und das Keyboard. Auf der anderen Seite ein Tischchen und ein hoher Stuhl. Auf diesen klettert Isabel Varell, wenn sie aus ihrem Buch liest. Dann rutscht sie wieder herunter, plaudert und singt, gekonnt begleitet von Christian Heckelsmüller.Auf hohen Schuhen und in schwarz-weißem Lederlook stöckelt sie vor der farbigen Lichtwand, die je nach Stimmungslage mal in Rot, in Blau und auch in heftigem Dschungelgrün leuchtet. Darüber der etwas kleine Monitor, der satt mit Porträts und Film-Szenen gefüttert ist und die zur passenden Zeit auswirft. "Beim Schreiben erlebt man vieles sehr intensiv wieder", berichtet sie von ihrer acht Monate dauernden Arbeit am Laptop. Sie sei "abgetaucht in einen Kosmos vergangener Erlebnisse", verrät Varell.Sie geht auf Tuchfühlung mit dem Publikum, will von Besucher Bernhard die ganz persönlichen Erfahrungen beim Laufen erfragen und wundert sich, dass die Amberger gar nicht so interessiert sind an Dschungelcamp-Insider-Wissen. Die kleinen Lesestolperer, die ihr ab und zu unterlaufen, sind der verständlichen Nervosität bei der Tourneepremiere zuzuschreiben.Ihre Charme-Offensive "Ich bin verliebt in Amberg und das Amberger Theater" kommt aber bestens an bei den (recht wenigen) Zuschauern, doch der Funke springt erst ziemlich spät über. Eigentlich erst ganz am Schluss, als die dunkel gelockte Künstlerin mit dem ansteckenden Lächeln zum gemeinsamen Singen animiert und alle mitmachen. Richtig aus sich heraus geht sie beim Schluss-Song "Hinterm Horizont".Was ihr einfühlsamer musikalischer Begleiter und sie da gemeinsam auf die Bühne zaubern, diese Stimmung hätte man sich öfter gewünscht bei diesem Lyrical, das vom Varell-Ehemann Pit Weyrich etwas zu behutsam und gefühlvoll inszeniert ist. Sie können's doch, die beiden! Sie haben Ausstrahlung und Feuer, und das sollte etwas mehr auflodern. Sonst wirkt der Theaterabend mehr oder weniger wie eine gut aufgemachte Werbelesung für das Buch.