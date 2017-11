Kultur Kümmersbruck

06.11.2017

Vom rauchigen Trinklied bis zur Ballade: Irish Music bleibt populär und hat ihre Anhänger weltweit. Irischer Folk ist stets geeignet, Säle zu füllen. Auch wenn das Foyer im Kümmersbrucker Rathaus nun nicht gerade ein Musiktempel ist: Für den Auftritt von Jack's Heroes war es recht gut geeignet und bestens gefüllt.

Sie waren innerhalb der Reihe Kunst, Kultur, Kümmersbruck eingeladen - ein guter Griff. Gut 80 Zuhörer, überwiegend reifere Semester, lockten Jack's Heroes ins Rathaus. Sie haben, so darf man dem Resümee nach zwei Stunden Konzert annehmen, den Auftritt genossen. Jack's Heroes - das sind mit seiner Gitarre der singende Chris (Donhauser), mit Banjo und Tin-Wistle Thomas (Herteis), mit der irischen Rahmentrommel Bodhran Gonzo (Stefan Kargl) und Bassist Gerald (Ludwig). Gefehlt hat mit seiner Geige Urgestein Edi Fruth wegen Erkrankung.Alle sind die selbst reife Semester "um die 50", alle aus Amberg. Gerald Ludwig legt allerdings Wert auf die Feststellung, Rosenberger zu sein. Wenn man so will, sind sie allesamt "Spätberufene" oder auch "Spätinfizierte". Ihnen hat es dennoch keine Schwierigkeit bereitet, die Kümmersbrucker mitzunehmen auf den Abend mit irischer Musik. Dabei hätten einige "Weichspüler" getrunken angesichts aufziehender Erkältung, sagte Chris Donhauser.Zwei Stunden lang holten die Heroes das folkloristische Irland musikalisch nach Kümmersbruck. Lieder wie "Wagon wheel" von Bob Dylan, "Danny Boy" oder "Raggle taggle Gipsy" werden ihre Begeisterungsfähigkeit nie verlieren, nur um einige der Stücke aus dem reichhaltigen Repertoire zu nennen.Stets mit ein paar kleineren Anekdoten wurden wunderbare Lieder über Geschichten von Hoffnung, Trauer, Frieden miteinander verquickt. Das gelang dem Quartett in Kümmersbruck hervorragend.Dabei ist es noch gar nicht so lange her, dass sie zusammen auf der Bühne stehen: Ihr Faible für irischen Folk hat sie spät aus verschiedensten Musikrichtungen zusammengeführt, am 11.11. 2011 traten sie, ließ Gonzo wissen, zum ersten Mal gemeinsam draußen in Kastl aus. Mittlerweile beherrschen die Heroes das Genre souverän. "Ein Ritterschlag für uns war", so Gonzo "der Aufenthalt 2014 in Irland". Dort gab es die Gelegenheit, mit einer irischen Band aufzutreten - der bisherige Höhepunkt. Und 2018 geht es wieder auf zur Wiege ihrer Musik - auf die Grüne Insel.Ach ja - wie kommt man auf den Namen "Jack's Heroes"? Das hat - da kommt wohl niemand drauf - mit Fußball zu tun. "Jack's Heroes", das war eine Single, die 1990 über die (damals) ruhmreiche irische Fußball-Nationalmannschaft komponiert wurde, deren Spieler für Trainer Jacky Charlton einfach "Helden" waren.