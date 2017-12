Kultur Kümmersbruck

11.12.2017

11.12.2017

"Thank you for the Music." Abbas Welthit steht symbolisch für das Konzert des Musikvereins Haselmühl-Kümmersbruck in der Pfarrkirche St. Wolfgang. Der große Schlussapplaus ist absolut berechtigt.

50 Jahre Musikverein Zehn Männer haben sich am 23. August 1957 getroffen, um Musik zu machen. Sie schlossen sich unter dem Namen "Fanfarenzug der Narhalla Haselmühl" zusammen. 1970 war die Kapelle auf 20 Musiker angewachsen, Auftritte gab es schon beispielsweise beim Faschingszug in Regensburg.



Ab 1972 hatte Hans Gaßner als Tambour die Stabführung. Nach dem zehnjährigen Jubiläum wurden erstmals 1978 Querflöten und Ventilinstrumente eingebaut. 1981 verpasste sich der Musikverein neue Uniformen, der Name hat sich in "Haselmühler Husaren" geändert. 1981 fand auch das erste große Musikfest mit insgesamt 13 Kapellen statt. 1986 hatten sich schon 48 Musiker zusammengeschlossen, der Höhepunkt war wohl dann im gleichen Jahr die gemeinsame Reise nach Japan mit zahlreichen Auftritten dort. 1982 hat sich die Kapelle von der Narrhalla gelöst, erstmals trat sie unter dem Namen Musikverein auf. Hans Gaßner wurde Vorsitzender. Zum 25-jährigen Jubiläum 1992 wurde wieder ein großes Musikfest in Kümmersbruck organisiert, zahlreiche Auftritte und Wertungsspiele folgten jedes Jahr. Mittlerweile ist der Musikverein Haselmühl-Kümmersbruck zu einem echten Bestandteil der Gemeinde geworden. Kaum eine bedeutsame Veranstaltung läuft ohne Beteiligung des Musikvereins. (e)

Anlässlich seines 50-jährigen Bestehens hatte der Musikverein zu dieser Veranstaltung eingeladen. Hausherr Pfarrer Wolfgang Bauer war erfreut darüber, dass der Musikverein den Menschen auch die Möglichkeit gibt, sie mit ausgewählten Melodien in den Advent zu begleiten. "Nicht hineinstolpern, besinnlich, nachdenklich, freudig vorbereiten auf Weihnachten", sagte Pfarrer Wolfgang Bauer. Das ist dem Musikverein trefflich gelungen. Vorsitzender Peter Dürr und Dirigent Marcus Hoffmann hatten sich zu ihrem Festkonzert zum 50-Jährigen offenbar ganz besonders angestrengt, um der selbst gegebenen Konzert-Prämisse "festlich, freudig, fetzig" gerecht zu werden.Das ist gelungen, die Akustik in der Kirche unterstützte den Klangkörper zusätzlich. So konnten sich die Zuhörer, während draußen der Schneesturm tobte, voll und ganz musikalisch auf Weihnachten hinführen lassen. Festlich: Das war zum Beispiel das Marschformat "Intermezzo Festivo" (Hellmut Haasel-Altendorf) oder der "Festchoral" von Hans Hartwig.Für freudig mag wohl das weltbekannte "Hallelujah" von Leonhard Cohen oder eben Abbas "Thank you for the Music" stehen. Nicht zuletzt "weiße Weihnachten" in dem sich die swingenden Saxofons mit den Solisten Lisa Hartinger, Ludwig Koch und Karl-Heinz Büttner besonders in Szene setzen konnten. Synonym für "fetzig" ist das schön gespielte Happy Christmas oder ganz einfach das weltbekannte Kirchenlied "Amazing Grace". Der Endspurt des Konzerts war dann das Weihnachtslieder-Medley Happy Christmas und Little Drummer Boy. Lukas Pronath hat das Stück sozusagen eingetrommelt. Ganz am Ende standen dann die Weihnachtswünsche des Musikvereins, dessen Adventskonzert sicherlich ein besonderes Präsent zum Fest war. Viele Ehrengäste, Mandatsträger der Gemeinde und auch der Kreisvorsitzende des Nordbayerischen Musikbundes, Werner Stein, waren in der Kirche. Auch deshalb weil es galt, mit Hans Gassner sozusagen den Mann der ersten Stunde des Musikvereins zu ehren. Gaßner war lange Jahre Vorsitzender, ab 2005 2. Vorsitzender. Er ist das einzige noch aktive Gründungsmitglied des Vereins, Stabführer, Organisator und - natürlich - aktiver Musiker. Er wurde zum Ehrenmitglied des Musikvereins Haselmühl-Kümmersbruck ernannt.