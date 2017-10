Kultur Kümmersbruck

Haben Sie schon mal im Dunkeln geküsst? Oder wie wär's mit einer Nacht voll Seligkeit? Vielleicht lieben sie alle Frau'n? Wie dem auch sei: das Auditorium im großen Saal in Theuern war von Kopf bis Fuß auf die Gentlemen des Ballhausorchesters eingestellt.

Theuern. Und das bricht (musikalisch versteht sich) die Herzen der stolzesten Frauen. Solchermaßen geschädigte Frauen sind im übrigen beim Ballhausorchester gut aufgehoben.Peter Wittmann steht den neun, samt und sonders studierten Vollblutmusikern vor. Wittmann ist sozusagen Spezialist für Herzen. Genau gesagt Kardiologe in Amberg.Er ist nicht nur Arzt, er ist ein eloquenter Conferencier und ein berufener Bariton-Sänger. Als "Max Raabe der Oberpfalz" wurde er benannt, jedenfalls ist er Spezialist für musikalische Herzensangelegenheiten. Im Programm des Ballhausorchesters ging es oft um die Liebe. Genau gesagt um die Liebe in den 20er- und 30-Jahren. Das fulminante musikalische Programm umriss das gewisse Amüsement der damaligen Zeit: männerverschlingende Frauen, Verwegenheit, Verruchtheit, Galanterie und Charme, es umriss die Irrungen und Wirrungen in der Liebe.Orchester-Chef Wittmann hat zwar keinen Hund, wie er wissen ließ, das Programm des Ballhausorchesters heißt aber dennoch "Mein Hund beißt jede hübsche Frau ins Bein". Das hat seinen Grund: "Schöne Frauen gibt es genug. Die Frage ist nur wie kommt man an sie ran? Das Ballhausorchester nahm das Publikum mit auf eine Reise in die Goldenen 20er, in die Momente des gleißenden Glücks, betörender Leidenschaft und atemberaubender Lust, aber auch rasender Eifersucht, tiefster Verzweiflung und quälender Sehnsucht. Das Ballhausorchester glänzte mit Schlagern und Chansons.Der Abend war für die Liebhaber dieser Musik ein Hochgenuss. "Kann denn Liebe Sünde sein?", diese Frage hat seinerzeit Zarah Leander schon gestellt. Die ersten Bravo-Rufe waren zu hören bei "Oh Donna Klara", ein Gedicht von Bert Brecht "was ja nicht schaden kann", so Wittmann.Die "Ballhausboys" beendeten den vergnüglichen Abend mit dem Lied "Heimweh". Es war eine Veranstaltung, nach der die Besucher und Liebhaber des Genres beglückt den Heimweg antreten konnten, hatten sie doch musikalisch am Lebensgefühl der damaligen Zeit teilnehmen können.