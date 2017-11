Kultur Kümmersbruck

08.11.2017

Ludmila Portnova schloss 1966 das Moskauer Tschaikowsky Konservatorium im Fach Klavier als Konzertpianistin und Konzertmeisterin ab. Von 1967 bis 1998 war sie Leiterin der Konzertmeistergruppe an der Akademie der Musik in Moskau. Von 1971 bis 1998 nahm sie an vielen Weltwettbewerben der Opernsänger als Konzertmeisterin teil, unter andrerem in Moskau, Peking, Bilbao, Prag und München. Im Juli 1992 bereitete sie mit José Carreras den Auftritt für das Konzert auf dem Roten Platz in Moskau vor. Seit Mai 1998 lebt sie in Amberg und gibt bis heute Solokonzerte. Am Samstag, 11. November, spielt Ludmila Portnova ab 20 Uhr Werke von Schumann und Mussorgski im Kulturschloss in Theuern (Gemeinde Kümmersbruck). Karten gibt's bei der "Amberger Zeitung", bei "Der neue Tag" in Weiden, bei der "Sulzbach-Rosenberger Zeitung", auf www.nt-ticket.de sowie bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen.