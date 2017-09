Kultur Kümmersbruck

26.09.2017

"Kunst, Kultur, Kümmersbruck" hatte auch heuer zur literarischen Veranstaltung geladen. Da bietet sich die gemeindliche Bibliothek als Ambiente geradezu an: Karin Wildfeuer (Mitte, mit roter Weste), Leiterin des Regensburger Literaturhauses, gab sich die Ehre. Wildfeuer kommt gerne nach Kümmersbruck, die Einheimischen nehmen sie gerne auf. Infolgedessen waren viele gekommen, um mit ihr ein Buch zu lesen und den Film dazu zu besprechen. "Tschick" heißt das Buch von Autor Wolfgang Herrndorf, das diesemal Thema war. "Tschick" ist 14 Jahre alt, kommt aus Rostow in Russland, lebt mit seinem Bruder in Berlin-Marzahn. Nach Meinung seiner Mitschüler sieht er aus wie ein Mongole, ging auf die Förderschule, spricht nur Russisch. Keiner weiß wie er es später aufs Gymnasium schafft. Viele nennen ihn auch "Asi". Das kommt daher, dass er mit seinem Bruder allein in Berlin lebt. "Tschick" interessiert sich nicht für seine Klasse, die Klasse nicht für ihn. Er spricht aber gut Deutsch. Eines Tages trifft er seinen Klassenkameraden Maik Klingenberg beim Rasensprengen. Der ist allein daheim, Vater auf Geschäftsreise, Mutter in Entzugsklinik. "Tschick" ist mit einem geklauten Lada Niva unterwegs und Maik fährt mit. So beginnt eine Reise ohne Karte und Kompass durch die deutschen Lande, bis sich das Duo selbst findet. Bild: e