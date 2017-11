Kultur Kümmersbruck

03.11.2017

14

0 03.11.201714

Amberg. Eigentlich kennt man ihn schon seit Jahren als "zahnluckerten" und rußverschmierten Kommandanten der "Altneihauser Feierwehrkapell'n". In Amberg steht Norbert Neugirg frisch gewaschen und fesch ausstaffiert auf der Bühne im Stadttheater. Kein geschwärztes Gesicht, kein zerbeulter Schutzhelm, keine Knautsch-Montur und deformierte Trompete. Dafür schleppt er einen Packen Blätter und Bücher mit sich herum. Er breitet sie genüsslich auf dem mittig aufgestellten Stehpult aus, preist seine literarischen Publikationen an und liest und lästert los.

Hass-Liebe auf der Bühne

Mutig und gnadenlos

Der sanfte Blick lässt Schlimmes befürchten. Und so kommt es auch: Mit zuckersüßem Charme schießt er eine scharfe Salve nach der anderen ab. Zu allererst zielt er natürlich auf die Franken, die ihn in Form des fantastisch aufspielenden Trios "Hullerngroove" ja sogar auf die Bühne begleiten. "Die Obstler-Band" habe er "aus Mitleid" mitgenommen und außerdem kostet sie nicht so viel. Dabei präsentierten die drei Musiker Sigrid Lukas (Akkordeon, Fagott, Gesang), Rainer Brunn (Gitarre, Gesang)und Norbert Gubo (Kontrabass, Gesang) ganz wundervolle, weltoffene Musik vom Abba-Hit "Money, Money, Money" bis zum fränkischen Ohrwurm "vom Gerchla". Dann justiert er seine Lästerkanone auf Amberg. "Die Not zwingt uns hierher, obwohl's in Sulzbach schöner wär!" Genüsslich zählt er die alten Wahrzeichen der Stadt auf und meint simpel: "Ganz Amberg ist ein Gerümpel!"Mit Lust stichelt er hinterfotzig und mit der besonderen Prise Selbst-Ironie in der kleinen und größeren Politik herum, findet in Berlin den neuen Bundestag: "der ist voller Leuchten, obwohl wir nur die Hälfte bräuchten".Und dann entdeckt er in Berlin so prominente Gäste wie "den Prinz Philipp und die Queen" und fragt: "Ja ist denn heut schon Halloween!"Er feuert mit Versen und Sprüchen auf alles, was ihm über den Weg läuft. Azubis warnt er vor der Deutschen Bahn: "Wer mit dem Zug zur Arbeit fährt ist Rentner wenn er wiederkehrt!" Und seine begeisterten Fans klärt er darüber auf, wie der Soßenbinder erfunden wurde: "Die Krawatte hing vom Hals herunter und ging in der Soße unter. So entstand, mehr oder minder, der sogenannte Soßenbinder"."Schlichte, nicht vernichtete Gedichte" sind seine Munition. Zielsicher setzt er sie ein als Wunderwaffe für die Lachmuskeln der Besucher. Kurz, treffend und voller Spott formuliert er Oberpfälzer Lebensweisen und -weisheiten, schiebt eigene Beobachtungen als Blaskapellenzögling nach und berichtet von besonderen Oktoberfest-Einkehrerlebnissen. Dabei behält er die kleinen Stolpersteine des Alltags fest im Blick, bleibt nicht am Banalen hängen, sondern stürzt sich mutig und meist in gnadenloser, sich reimender Form auf Ungereimtheiten. Vor Schadenersatzansprüchen muss er sich nicht fürchten und eine Gebrauchsanweisung für seine satirische Lesung braucht das Publikum wirklich nicht. Das ist von seinem hintergründigen Humor hingerissen und kontert mit stürmischen Lachsalven und ausgiebigem Applausdonner.