Kultur Kümmersbruck

22.09.2017

"Besser als Max Raabe" sagt die Brecht-Sängerin Gisela May über einen ihrer Lieblingsschüler - Peter Wittmann. Als gewandter, charmanter Conferencier und Sänger steht er dem "Ballhausorchester" vor und sorgt mit einer kraftvollen und variationsreichen Stimme bis hin zum Falsett für mitreißende Momente. Wittmann entführt den Zuhörer mit gepflegter Eleganz und unterkühltem Charme in die schillernde Welt des Schlagers und der Chansons der 1920er Jahre. Mal im Frack, mal im Ferrari-roten Anzug, stets gewürzt mit einem Schuss Ironie und Glamour bringt er unvergessliche Evergreens dar, die einst von Zarah Leander, Marlene Dietrich, Hans Albers, Gustav Gründgens oder Ernst Busch gesungen wurden, und vermittelt begeisternd das Lebensgefühl dieser bizarren, glamourösen Zeit. Zwischen den Liedern stehen süffisante Moderationen und Texte von Tucholsky über Ringelnatz bis Hitchcock. Wittmann ist aber auch ein Meister des makabren Chanson, so dass auch die Freunde des schwarzen Humors stets auf Ihre Kosten kommen. Am Samstag, 7. Oktober, gastiert das "Ballhausorchester" um 20 Uhr im Kultur-Schloss Theuern ( Gemeinde Kümmersbruck, Kreis Amberg-Sulzbach). Karten gibt's im Vorverkauf bei der "Amberger Zeitung", bei "Der neue Tag" in Weiden, "Sulzbach-Rosenberger Zeitung", auf www.nt-ticket.de sowie bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen in der Region. Bild: exb