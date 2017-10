Kultur Kümmersbruck

27.10.2017

5

0 27.10.2017

Amberg. Für das Experiment Techno-Musik auf ganz normalen Instrumenten und ganz ohne Elektronik zu erzeugen benötigt man Geräte zur Schallerzeugung, Musiker zur Bedienung selbiger und unverzichtbar: Ideen, Können und Mut zur Umsetzung. Durch Zugabe farbiger Lichtblitze wird der Knalleffekt noch erhöht.

Wunsch wird real

Musikalische Kernschmelze

Beim Studiokonzert "Leo Betzl Trio - Tanz für Drei" passt der Versuchsaufbau perfekt: Großer Flügel links für Leo Betzl, Kontrabass in der Mitte für Maximilian Hirning und das Schlagzeug für Sebastian Wolfgruber steht rechts. Bevor es mit dem Experimentieren los geht, übernimmt Ambergs Kulturfachkraft Marina Auer noch die Einführung: Letztes Jahr haben die drei preisgekrönten Musiker bereits das Amberger Publikum bei "Jazz is back in town" begeistert. Besonders aufgefallen sei das Stück "Techno" - schnelle Beats und markante Bässe und das alles ganz ohne Elektronik auf analogen Instrumenten.Diese Mischung faszinierte die Zuhörer so sehr, dass nach dem Konzert im Gespräch mit dem Kulturamt die Idee entstanden sei, ein abendfüllendes Programm mit ebensolchen Kompositionen zu entwerfen. Maximilian Hirning setzte sich hin und realisierte den Wunsch realisiert.Mit Kopfhörer und Kappe agieren die drei Musiker zwischen dem Klang- equipment. Sie liefern Uraufführungen und bringen Bekanntes in neuem Gewand. Sie hantieren mit völlig überraschenden Ideen auf und mit den Instrumenten. Das Experiment beginnt meistens mit den Drums. Der Rhythmus ist klar definiert, hart und unerbittlich. Der Kontrabass steigt ein und das Klavier treibt weiter. Auf den Tasten und im Korpus wird gearbeitet. Nicht nur die befilzten Hämmer schlagen an. Es wird gekratzt und gerissen, mit Papier die Saiten abgedeckt und mittels Anzupfen werden neue Tonmodule erzeugt.Der Kontrabass präsentiert sich nicht nur vertikal. Er wird schon mal horizontal positioniert. Um die Töne zu verändern, sind die oberen Saiten abgedeckt. Im unteren Bereich nach dem Steg bearbeitet ein Plektron den gespannten Draht. Die Schwingung überträgt sich auf die umgebende Luft und wird mittels Lautsprecher und Sprühdose weitertransportiert. Die Schallwellen breiten sich im Bühnenraum aus. Das Trommelfell vibriert, im Magen beben die Percussioninstrumente nach, der Bauchraum wird zum Resonanzkörper. Es kommt zu einer musikalischen Kernschmelze, in der die Kreativität des Jazz auf die kühlen Strukturen spannender Technoakustik trifft. Alles selbst produziert, Hand gemacht und smart präsentiert. Aber es bleibt doch irgendwie eine fremde Welt, die nicht jedem gefällt. Beim Studiokonzert gibt es jedoch viel zustimmenden Applaus.