Zurück nach schöpferischer Pause

Kultur Kümmersbruck

01.08.2017

11

Von Marielouise Scharf

Amberg. "Gradaus schlagt ihr Herz, pfeilgradaus", singt Werner Schmidbauer im ACC. Pfeilgradaus im Gleichklang schlagen eigentlich drei Musikerherzen: Werner Schmidbauer und Martin Kälberer haben Wally Warning zu Gast. Gemeinsam bringen sie den Saal zum Toben.Nach einer Kreativpause sind sie wieder da, die beiden Musikerfreunde, die sich so perfekt ergänzen. Natürlich haben sie auch ihre bekannten Lieder dabei. Das von "Istanbul", einst eine Stadt voll purer Lebensfreude. "Heute ist Kälte eingezogen", weiß Schmidbauer. Auch der "Momentensammler" darf nicht fehlen. Dabei lassen sich die Amberger nicht lange bitten und singen kräftig mit.Die Stimmung passt. Die Sympathien schwappen von der Bühne in den Saal und zurück. Schmidbauer hält die große, dann auch mal die kleine Gitarre im Arm, bespielt ab und zu die Mundharmonika, singt und erzählt. Viele Gschichtln zur Entstehung der Songs weiß er. Und von Begegnungen mit interessanten Menschen berichtet er. Einer davon ist Wally Warning. Getroffen hat er ihn bei seiner Sendung "Live aus dem Alabama". Das war 1984. Dieses Mal steht der Sohn surinamischer Eltern, der auf der Insel Aruba auf den Niederländischen Antillen geboren wurde, mit auf der Bühne. Mit 17 Jahren kam er nach Europa und fand seine Wahlheimat München. Sofort kommt Stimmung auf, wenn Wally spielt und singt. Der Multi-Instrumentalist, Sänger und Songwriter verbindet die Klänge verschiedener Kontinente. Er ist echt, ehrlich und emotional. Das kommt an. Auch sein Schicksal, seine "überwundene Marihuana-Anhängigkeit", sein Sturz mit dem Radl, seine Lebensphilosophie, sein Humor - alles beeindruckt.Sein Sommer-Hit von 2007 "No Monkey" genauso wie der ernste Gospel-Song "Material". In seiner Muttersprache Papiamento bittet er den Erlöser, die Menschheit vor materiellen Versuchungen zu schützen, um sie auf den spirituellen Weg zurückzubringen. Den gemeinsamen musikalischen Weg beschreitet noch der dritte Mann auf der Bühne, Martin Kälberer. Der geniale Musiker zaubert auf unzähligen Instrumenten die Erdung, den Rhythmus, die Atmosphäre. Für das Musikstück "Hangxang", das vorwiegend auf dem Hang, dem bizarren Instrument, das seinen Ursprung in der Schweiz hat, gespielt wird, heimst er Sonderapplaus ein. Der steigert sich noch, als er mit Warning und seiner "Shruti Box" musiziert. Die "Shruti Box" ist ebenfalls ein exotisches Instrument, das im indischen Yoga zur Meditation eingesetzt wird. Sie klingt eigentlich recht eintönig, doch wenn Wallis Finger auf den Korpus klopfen und dem Instrument filigranen Rhythmus entlocken, dann werden besondere Melodien produziert.Besonders verläuft auch der überraschende Kurz-Auftritt von Vater Wally und Tochter Ami nach der Pause mit dem Song "Stormy". Die melodisch-weiche Männerstimme harmoniert fabelhaft mit dem rauchig dunklen Klang von Ami. Ovationen gab's auch für die sehr persönliche Liebeserklärung "Lass uns feiern" und den Kult-Song für den 2013 verstorbenen Freiheitskämpfer Mandela. Gemeinsam mit dem Publikum dröhnt es in bestem Suaheli durch den Saal: "Pfiat di, Mandela - Kwa heri, Mandela!" Viele Zugaben und noch mehr Applaus für den gelungenen Konzertabend mit Schmidbauer, Kälberer und Wally Warning.