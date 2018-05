Politik Kümmersbruck

21.05.2018

Anfang Juni beginnen die Arbeiten mit dem Abriss des Bauwerks in Gärmersdorf

Gärmersdorf. Anfang Juni ist es soweit: Die ersten Bagger rollen und die Baumaßnahme zur Erneuerung der Brücke in Gärmersdorf beginnt. Die Firma Engelhard Bau GmbH aus Amberg zeichnet sich die Arbeiten verantwortlich und hofft, bei günstigem Wetter das Projekt zügig abschließen zu können.Die Gemeindeverwaltung, wie auch die ausführende Baufirma, bitten um Verständnis, dass es für die mehrmonatige Bauzeit zu einer Vollsperrung der AS 27 (Verbindungsstraße Gärmersdorf - Kümmersbruck) kommt, heißt es in einer Pressemitteilung. Es wird eine weiträumige Umfahrung ausgeschildert. Die Vollsperrung betrifft allerdings nicht das Betriebsgelände der Firma Meiler. Kunden der Autowerkstatt können diese von Moos kommend über die Nabburger Straße während der gesamten Bauphase anfahren.Vor dem Start der eigentlichen Abrissarbeiten müssen noch eine Vielzahl von Kabeln und Leitungen verlegt und umgelegt werden. Im Anschluss wird zuerst die Behelfsbrücke abgenommen, bevor im weiteren Verlauf die Vorbereitungsarbeiten zum Abriss der alten Brücke beginnen. Die Komplexität der Arbeiten lässt nur die Variante "Vollsperrung über den gesamten, mehrmonatigen Zeitraum" zu. Die Bus- und Schulbuslinien werden umgeleitet. Gemeindeverwaltung und Zweckverband Nahverkehr Amberg-Sulzbach (ZNAS) bitten um Beachtung der Fahrgastaushänge. Bei Fragen zum Neubau der Brücke, können sich die Bürger im Rathaus an das Bauamt der Gemeinde wenden. Fragen zu den Buslinien beantwortet der Zweckverband Nahverkehr Amberg-Sulzbach (ZNAS).